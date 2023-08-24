Токийская кухня: рыбный рынок Цукидзи снова обретает популярность

Путеводительпо Японии

Знаменитый рыбный рынок Цукидзи оживает на глазах. Магазины, которые когда-то обслуживали в основном местных жителей или снабжали токийские рестораны, снова открыты и привлекают посетителей со всего мира широким выбором деликатесов, начиная от суси и сасими и заканчивая сочными фруктами.

Посетители вернулись!

Сотрудники туристического информационного центра Плат Цукидзи в Токио не могут сдержать улыбок, приветствуя возобновившийся поток посетителей на знаменитый внешний рынок Цукидзи. «По сравнению с пиком пандемии, когда к нам ежедневно заходила всего горстка людей, – говорит сотрудник, – сейчас мы ежедневно принимаем 300-400 человек, расслабляться некогда».

Когда пандемия пошла на убыль, посетители, многие из них из-за рубежа, снова направились прямиком в Цукидзи. Сотрудники туристического информационного центра считают, что приток туристов обусловлен тем, что люди годами откладывали поездки за рубеж, а также усилением влияния социальных сетей, привлекающих покупателей в популярные магазины на рынке.



Главная улица внешнего рынка Цукидзи по выходным заполнена посетителями. На фотографии – проход к рыбному рынку Цукидзи Уогаси, новому комплексу, созданному после того, как внутренний, оптовый рынок переехал в Тоёсу



Туристический информационный центр Плат Цукидзи расположен на проспекте Намиёкэ, который граничит с внешним рынком Цукидзи

Магазин «Яматё», где продают японский яичный рулет, хорошо известен. К нему, расположенному прямо через дорогу от информационного центра, выстраиваются длинные очереди покупателей, которые приходят купить кусидама, своеобразный «омлет на палочке», который является любимым лакомством посетителей. Продажи резко выросли благодаря росту числа иностранных путешественников, для которых посещение «Яматё» входит в «обязательную программу». В обычный день магазин изготавливает и продаёт 2000 омлетов.



Очередь в «Яматё» всегда длинная, но покупатели не замечают как летит время, наблюдая за мастерами, готовящими омлеты



Сладкий омлет на палочке станет идеальным десертом после деликатесов из морепродуктов, предлагаемых на внешнем рынке

Двойной удар по туризму

После того как в 2018 году оптовый рынок Цукидзи переехал в Тоёсу, внешний рынок, состоящий из розничных магазинов и оптовых точек, открытых для публики, предпринял рекламную акцию, чтобы распространить информацию о том, что он всё ещё работает и останется на месте.

Оптовый рынок в Цукидзи заменил рыбный рынок Нихомбаси, который был разрушен во время Великого землетрясения Канто в 1923 году. Новый рынок был построен на земле, принадлежащей государству, а в 1935 году в нём также открылась оптовая торговля фруктами и овощами. Официально он назывался Центральный оптовый рынок Токио Цукидзи, но больше был известен просто как Цукидзи. Территория к северо-востоку от него ранее была кладбищем храма Цукидзи Хонгандзи, но после землетрясения могилы были перенесены. Магазины, торгующие рыбой, морепродуктами и кухонной утварью, а также закусочные для работников внутреннего рынка переехали на освободившуюся территорию, и в результате появился внешний рынок Цукидзи.

В отличие от внутреннего рынка, который был открыт только для оптовой торговли, внешний рынок обслуживал всех и вся, продавая разнообразные товары, включая свежую рыбу и морепродукты, сушёные ингредиенты, необходимые для японской кухни, и ресторанные принадлежности. Этот район вскоре привлёк внимание широкой публики, которая особенно стремилась сюда в конце года, чтобы купить деликатесы для празднования Нового года. Начиная с 1980-х годов внешний рынок также стал притягателен для иностранных туристов, отчасти благодаря растущей популярности суси за рубежом.



Улица Мондзэки-дори, которая лежит параллельно главному проспекту Син Охаси-дори, пестрит популярными магазинами, предлагающими широкий выбор аппетитных блюд

Когда в октябре 2018 года внутренний рынок переместился в Тоёсу, торговцы, расположенные на внешнем рынке, забеспокоились, что этот переезд приведёт к оттоку клиентов. Но Тюо, токийский муниципалитет, где расположен Цукидзи, предпринял шаги, чтобы сохранить его жизнеспособность, в том числе построил Цукидзи Уогаси, новый объект, где открылись около 60 торговых точек, многие из которых принадлежат бизнесам, базирующимся в Тоёсу. Цукидзи Уогаси популярен среди обычных покупателей, ищущих рыбу или морепродукты самого высокого качества в сезон, а также среди владельцев ресторанов, которым удобнее закупаться там, чем в Тоёсу, расположенном дальше. Он также привлекает посетителей из-за рубежа, которые часто заглядывают сюда после шоппинга или посещения представления кабуки в театре Кабукидза в Гиндзе неподалёку.

Однако пандемия COVID-19 серьёзно ударила по индустрии туризма. Продажи почти в 500 магазинах внешнего рынка упали из-за того, что поток посетителей иссяк, а антивирусные меры вынудили продавцов сократить рабочее время, в результате чего многим пришлось закрыть магазины.



Цукидзи Уогаси состоит из двух соединённых между собой зданий: корпуса Одаварабаси на Харуми-дори и здания Кайкообаси на Намиёке-дори



Территория, на которой располагался внутренний рынок Цукидзи, вид с крыши здания Кайкообаси нового Цукидзи Уогаси

Число посетителей растёт

С осени 2022 года, когда Япония ослабила ограничения на въезд, связанные с пандемией, на внешнем рынке Цукидзи наблюдается устойчивый рост числа иностранных посетителей. Ослабление йены стало для них дополнительным стимулом, и путешественники, многие из которых уже посещали Японию, направились в популярные магазины, представленные в социальных сетях. В преддверии новогоднего сезона, к большому облегчению местных продавцов, внешний рынок был таким же людным и оживлённым, как всегда.

В прошлые годы наблюдалось заметное снижение посещаемости внешнего рынка в начале января после первых аукционов на внутреннем рынке в новом году. Эта тенденция полностью изменилась, и теперь рынок посещает даже больше людей, чем во времена, когда оптовая торговля ещё велась в Цукидзи.



Проходы внешнего рынка переполнены посетителями

Возвращение посетителей на внешний рынок привело к смене клиентуры во многих давно зарекомендовавших себя магазинах. Раньше работники рынка и сотрудники фирм, расположенных в близлежащих офисных зданиях, формировали клиентскую базу популярных закусочных на Мондзэки-дори, таких как «Яматё», специализирующейся на домбури «Кицунэя» и рамэн-кафе «Вакаба». Однако сегодня среди посетителей есть как японцы, так и иностранцы, которых привлекают размещённые в социальных сетях восторженные отзывы о магазинах.

Даже в местном магазине о-нигири «Марутоё» на Намиокэ-дори посетители, состоящие из иностранных туристов и японских офисных работников, с раннего утра выстраиваются в длинные очереди. Магазин предлагает 40 видов о-нигири, самый популярный – с начинкой из жирного брюшка лосося. Каждый день здесь продаются сотни рисовых шариков и суси-роллов с тунцом тэккамаки.



Утренняя очередь в «Марутоё», который открывается в 5 утра



Фирменные блюдо магазина – о-нигири с начинкой из жирного лососёвого брюшка, его часто распродают до полудня

Кусочек сасими?

Особой популярностью среди блюд на внешнем рынке пользуются порционные тарелки с сасими и небольшие миски риса с морепродуктами. Магазины на внешнем рынке, связанные с оптовыми торговцами среднего звена, обычно продают продукцию ресторанам, но во время пандемии бизнес практически прекратился. Сменив фокус, они теперь больше ориентируются на обычных потребителей, а некоторые, обратив внимание на прибыль, которую приносят туристы, начали привлекать клиентов вкусными блюдами, которыми можно наслаждаться в непринуждённой обстановке.

Компания «Сайто суйсан», специализирующаяся на таких элитных деликатесах, как голубой тунец, камбала, красный лещ, морской ёж и волосатый краб, уже давно поставляет продукцию ресторанам и суси-барам. Но в последнее время она также предлагает различные виды сасими небольшими порциями, которые посетители могут отведать на месте, приправив соевым соусом и васаби. Перед магазином ежедневно выстраиваются длинные очереди алчущих гурманов.

Владелец «Сайто суйсан» говорит, что небольшие порции позволяют посетителям отведать разнообразные деликатесные виды рыбы, включая тунца, красного морского окуня и лакедру, причём цена каждого блюда очень разумная – 500 йен.



Витрина магазина «Сайто суйсан»



Тарелки с тунцом средней жирности и морским окунем можно заказать всего за 500 йен

В магазине морепродуктов «Аэя» также продаются небольшие порции сасими за 500 йен, а по выходным здесь подают блюдо, где отборных морепродуктов только же, сколько риса. Среди других аппетитных блюд – нигири-дзуси, приготовленные с тунцом, морским ежом и красным морским лещом, а также угорь и кохада из Токийского залива.



В «Аэя» работают бывшие аукционисты по продаже тунца на внутреннем рынке Цукидзи, которые закупают свой товар в Тоёсу



Ассорти из тунца средней жирности и морского ежа по цене 500 йен за штуку



Мини-миски с морским ежом (на переднем плане) и тунцом

Популярность фруктовых рядов

Внешний рынок Цукидзи стоит посетить не только ради морепродуктов. Японские фрукты также быстро завоёвывают популярность за рубежом. На внешнем рынке Цукидзи заметно увеличилось число иностранцев, покупающих упаковки клубники. Цукидзи, возможно, не сильно ассоциируется с фруктами, но на бывшем внутреннем рынке Цукидзи был отдел продуктов, который до переезда в Тоёсу торговал свежей продукцией со всей страны.

В апреле компания «Ямасё сётэн», которая поставляет клубнику из Тоёсу, представила сорт белой клубники Юки усаги, «Снежный кролик», фирменный сорт префектуры Сага. Это белая клубника, как будто покрытая сгущённым молоком, очень ароматная, с освежающей кислинкой. В магазине можно также купить небольшие порции клубники и ломти дыни и съесть их прямо на месте.



Упаковка гигантской белой клубники Юки усаги



Посетители могут приобрести целые фрукты или отведать их небольшими порциями

Предостаточно и других интересных продуктов. Магазин Адзи-но Хамато известен своим ассортиментом сурими, приготовленного из пасты из измельчённых морепродуктов, и сайкэ-дзукэ, рыбы, маринованной в сладком мисо по-киотски. Идеально подходят для перекуса на месте обжаренная о фритюре рыбная паста сацума-агэ и похожее на неё блюдо – морокоси-агэ с кукурузной начинкой. В другом магазине, Фудзи Хэм Сёкай, прямо на месте готовят говядину вагю на гриле. Её дразнящий аромат наполняет воздух в течение всего дня.

В прошлом покупатели обычно приходили на внешний рынок Цукидзи либо перекусить, либо купить продукты для дома. Однако в наши дни грань между этими активностями стирается, поскольку люди останавливаются перекусить после похода по магазинам за ингредиентами и сувенирами. За последние несколько лет атмосфера внешнего рынка изменилась, и посетителям теперь интересно попробовать новые продукты. Часто можно увидеть, как покупатели прогуливаются по магазинам, пробуя сасими и рыбную пасту, наслаждаясь о-нигири или рисом с морепродуктами, а также выбирая фрукты или десерт.

Однако представители местной некоммерческой группы испытывают беспокойство. В то время как внешний рынок процветает как никогда прежде, приток посетителей вызывает приводит к росту скученности и захламлённости. Объединившись с местными властями, группа работает над тем, чтобы посещение внешнего рынка Цукидзи оставалось безопасным и приятным для всех.



В ресторане «Адзи-но хамато» популярны котлеты из рубленого тунца и лосося, а также фирменный морокоси-агэ



В ресторане «Фудзи хаму сёкай» клиентам могут приготовить на гриле говядину вагю прямо на месте

Все фотографии – Nippon.com

Фотография к заголовку: Несколько разновидностей сасими, а также морской ёж и сырые устрицы на витрине в «Сайто суйсан»

Статьи по теме