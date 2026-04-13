Глиняные горшки «донабэ» и кастрюли «юкихира набэ»: керамика хорошо сохраняет тепло, а металлическая утварь удобна для повседневного использования

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси
Глиняные горшки «донабэ» и кастрюли «юкихира набэ»: керамика хорошо сохраняет тепло, а металлическая утварь удобна для повседневного использованияОбщество Культура Еда и напитки
Керамические горшки хорошо сохраняют тепло
Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, говорит, что иностранцы нередко показывают фотографии и говорят: «Я хочу вот такой горшок». Он предполагает, что им понравилось есть из такого горшка. Туристы показывают на экранах смартфонов фотографии своих ужинов во время путешествий и хотят купить глиняные горшки донабэ. Этот тип горшков в основном предназначен для прямого нагрева, но есть и модели, совместимые с индукционными плитами.
К известным стилям керамической посуды относятся банко-яки и ига-яки из префектуры Миэ, а также сигараки-яки из префектуры Сига. В керамических горшках ингредиенты нагреваются медленно и пропариваются. Керамика также хорошо сохраняет тепло и горшки долго остаются горячими после того, как их сняли с огня. Не последнюю роль играет и эстетика – они очаровательно смотрятся на обеденном столе.
Для приготовления риса рекомендуется использовать специальный горшок для риса с толстыми стенками. В отличие от обычных донабэ, после закипания они ещё долго сохраняют высокую температуру, благодаря чему рис готовится быстрее. Иида говорит: «Десять минут на огне, ещё десять минут оставить пропариваться – это невероятно быстро, и рис в глиняном горшке получается очень вкусным».
Юкихира-набэ – универсальная кастрюля на каждый день
Кастрюля юкихира-набэ – это кастрюля с одной ручкой и носиком. В отличие от иностранных кастрюль и сотейников, у которых стенки поднимаются от дна почти под прямым углом, юкихира-набэ имеет шарообразную форму, расширяясь кверху, что создаёт конвекцию и позволяет влаге легко испаряться, благодаря чему она стала незаменимой частью повседневной утвари для приготовления пищи. Её наиболее отличительная особенность – кованая поверхность цутимэ. По словам Ииды, ковка уплотняет металл, повышая его прочность. Неровности также увеличивают площадь поверхности, что улучшает теплопроводность – ещё одно преимущество юкихира-набэ.
Юкихира-набэ из нержавеющей стали. Изготовлена в городе Цубамэ-Сандзё префектуры Ниигата, известном своими традициями металлообработки
Использование юкихира-набэ из меди или алюминия, обладающих высокой теплопроводностью, сэкономит ещё больше времени. Также популярны кастрюли из нержавеющей стали, которые легко мыть. Этот тип кастрюль является, пожалуй, наиболее часто используемым на японских кухнях, их применяют для варки овощей, приготовления рамэна, супа мисо и многого другого.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Железный чайник намбу
