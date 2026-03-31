Ступка и пестик: размалывая продукты вручную, вы контролируете степень измельчения

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Сейчас, конечно, есть и кухонные комбайны, и блендеры, но традиционные ступка и пестик имеют свои преимущества.

Японские ступки с бороздками внутри

Ступки (сурибати) и пестики используются для тонкого измельчения ингредиентов и превращения их в пасту. Суть в том, что ингредиенты прижимают к бороздкам кусимэ на внутренней стороне ступки, растирая их.

Для измельчения мягких ингредиентов, таких как японский ямс ямаимо и тофу, используют большие ступки, а маленькие применяют для перемалывания семян кунжута и ки-но мэ, молодых побегов японского перца сансё. Туда же можно добавлять остальные ингредиенты блюд с приправами типа аэмоно, и у вас тут же получается продукт, который можно подать на стол в этой же ступке.

Иностранные туристы в магазине «Иидая» часто просят «измельчитель кунжута», который они используют не только для размалывания семян кунжута, но и для измельчения других приправ.



Президент компании «Иидая» в шестом поколении Иида Юта в отделе японских ступок сурибати, где представлен широкий ассортимент продукции



Круговыми движениями пестика измельчают семена кунжута (PIXTA)

Популярностью у иностранных туристов пользуются глубокие ступки с нескользящим силиконовым основанием.



Самая популярная японская ступка – у неё широкое основание и она очень устойчива



Функциональная красота бороздок на внутренней поверхности ступки, рождённая стремлением к удобству использования. Недорогие изделия делают путём штамповки, но лучше измельчают те, которые изготовлены вручную – мастера наносят их специальным металлическим инструментом

Лучшая древесина для пестиков

Традиционные японские пестики сурикоги изготавливаются из древесины японского перца сансё, произрастающего в Японии. Это объясняется тем, что эта древесина твёрдая и износостойкая. Благодаря сучкам её удобно держать в руке, и она гигиенична, что связано с её природными антибактериальными свойствами.



Древесина японского перца сансё с её плотной текстурой идеально подходит для изготовления пестика сурикоги

В наше время существуют удобные кухонные инструменты, такие как электрические мельницы и кухонные комбайны, но ступка и пестик хороши тем, что вы можете контролировать и комбинировать такие действия, как раздавливание, растирание и дробление, чтобы добиться желаемой консистенции. Эти предметы позволяют раскрыть аромат ингредиентов и насладиться процессом приготовления блюд с более насыщенным вкусом.

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Тёрки Ступки и пестики Формы для онигири и коврики для сворачивания суси Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.) Железные чайники и ситечки для чая Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ Сковородки Сковородки для омлета и палочки для еды Разделочные доски Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Ступка и пестик

Статьи по теме