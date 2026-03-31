Ступка и пестик: размалывая продукты вручную, вы контролируете степень измельчения

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси
Ступка и пестик: размалывая продукты вручную, вы контролируете степень измельченияКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Японские ступки с бороздками внутри
Ступки (сурибати) и пестики используются для тонкого измельчения ингредиентов и превращения их в пасту. Суть в том, что ингредиенты прижимают к бороздкам кусимэ на внутренней стороне ступки, растирая их.
Для измельчения мягких ингредиентов, таких как японский ямс ямаимо и тофу, используют большие ступки, а маленькие применяют для перемалывания семян кунжута и ки-но мэ, молодых побегов японского перца сансё. Туда же можно добавлять остальные ингредиенты блюд с приправами типа аэмоно, и у вас тут же получается продукт, который можно подать на стол в этой же ступке.
Иностранные туристы в магазине «Иидая» часто просят «измельчитель кунжута», который они используют не только для размалывания семян кунжута, но и для измельчения других приправ.
Популярностью у иностранных туристов пользуются глубокие ступки с нескользящим силиконовым основанием.
Лучшая древесина для пестиков
Традиционные японские пестики сурикоги изготавливаются из древесины японского перца сансё, произрастающего в Японии. Это объясняется тем, что эта древесина твёрдая и износостойкая. Благодаря сучкам её удобно держать в руке, и она гигиенична, что связано с её природными антибактериальными свойствами.
В наше время существуют удобные кухонные инструменты, такие как электрические мельницы и кухонные комбайны, но ступка и пестик хороши тем, что вы можете контролировать и комбинировать такие действия, как раздавливание, растирание и дробление, чтобы добиться желаемой консистенции. Эти предметы позволяют раскрыть аромат ингредиентов и насладиться процессом приготовления блюд с более насыщенным вкусом.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Ступка и пестик
