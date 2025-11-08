Какие японские блюда чаще всего рекомендуют иностранцам? Результаты опроса

Какие японские блюда чаще всего рекомендуют иностранцам? Результаты опросаОбщество Культура Туризм
Компания «Судзумо кико» (район Накано, Токио), производящая и продающая роботов для обработки готового риса, в середине сентября провела опрос о японской кухне и суси, получив ответы от 600 человек в возрасте 20 лет и старше по всей стране. На вопрос о том, какие блюда японской кухни они бы порекомендовали иностранцам, на первом месте с подавляющим преимуществом оказались суси (63,8%), а второе место заняла тэмпура (43,0%).
На вопрос о привлекательности японской кухни наиболее распространённым ответом было «использование сезонных ингредиентов» (50,2%), за которым следовали «технологии ремесла» и «внешний вид» (40%). Суть японской еды не только во вкусе, она имеет эстетическое и культурное содержание.
В том числе был задан вопрос о том, что необходимо для дальнейшего распространения японской кухни за рубежом. На него чаще всего отвечали, что нужна «способность воспроизводить то же качество и вкус, что и в Японии» (36,3%). В то же время высказывалась надежда, что японская кухня будет распространяться с учётом местных вкусов, например, используя «способы приготовления, которые легко воспроизвести на месте» и «адаптацию к местной кулинарной культуре».
Материалы
- «Судзумо кико»: Опрос 2025 годаоб отношении к японской еде и суси
Фотография к заголовку: PIXTA
