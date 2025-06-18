Гункан-маки: «суси-линкор»
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Еда и напитки
Гункан-маки, то есть суси, обёрнутые нори, являются популярным блюдом во многих ресторанах суси. Среди наиболее распространённых вариантов начинки – рыбья икра, морской ёж, фарш из рыбы и т. п.
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Мягкие суси
Гункан-маки, «ролл-линкор» – это тип суси, в которых сушёные водоросли нори (водоросли) оборачивают вокруг риса с добавкой уксуса, а сверху кладут начинку (нэта) – на рисе её удерживает обёртка из нори, без которой она потеряет форму – например, икра лосося (икура), морской ёж (уни) и рубленый тунец (нэгиторо). Эти суси получили своё название из-за отдалённого сходства с военным кораблём, гункан.
Гункан-маки могут делать с самой разной начинкой, и один из вариантов, популярных сегодня среди особенно детей, включает в себя кукурузу с майонезом.
Фотография к заголовку: © Pixta
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