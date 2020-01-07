Ёсёку – уникальные блюда европейской кухни на японский лад

Япония – признанный рай для гурманов и мировой лидер по количеству ресторанов со звёздами, категорий блюд и упоминаний в «Гиде Мишлен по Токио 2019». Европейские блюда появились в Японии около 150 лет назад, претерпели немало трудностей и значительно эволюционировали.

Говоря о европейских блюдах, в Японии часто используют слово «ёсёку», однако смысл этого термина специфичен. Блюда европейской кухни готовятся по аутентичным рецептам. Слово «ёсёку» используется, чтобы подчеркнуть неяпонское происхождение блюда, и служит антонимом «васёку» – японской кухни. Ёсёку – это блюда с западными корнями, адаптированные с учётом местных вкусов и традиций и превратившиеся в одно из направлений японской кухни. Настоящие европейские блюда относятся к высокой кухне и подаются с ножом и вилкой. Ёсёку – это меню ресторанов и столовых на каждый день, их подают с рисом и едят палочками.

История появления ёсёку

Появление ёсёку в Японии связывают с началом эпохи Мэйдзи (1868 год). В наши дни слова «ва» (японское) и «ё» (западное) прочно вошли в повседневный лексикон и часто используются в словосочетаниях – «вафуку» (японская традиционная одежда) и «ёфуку» (европейская одежда), «васицу» (комната в японском стиле) и «ёсицу» (комната в европейском стиле). Подобная классификация стала возможна благодаря политике «цивилизация и просвещение», реализуемой правительством Мэйдзи.

До реставрации Мэйдзи мясная пища в Японии была запрещена. Это было обусловлено влиянием буддизма, запрещавшего убийство живых существ, а также использованием коров и лошадей в качестве тягловой силы в сельском хозяйстве. Кроме того, такие запреты были частью политики сёгунского правительства по ограничению простому народу доступа к таким предметам роскоши, как мясо. Однако правительство Мэйдзи, наоборот, рекомендовало употреблять в пищу мясо, особенно говядину, воспринимая его в качестве символа курса «цивилизация и просвещение».

Япония подписала невыгодные торговые соглашения с западными странами, и для выхода на равноправные отношения требовалось усилить национальную мощь. Правительство Мэйдзи решило ввести в рацион мясо, чтобы телосложение японцев приблизилось к европейскому.

Скотоводство постепенно перешло на разведение мясных коров, появились известные говяжьи бренды – «Кобэ-гю» и «Ёнэдзава-гю». Говорят, что отменный вкус этой говядины первыми заметили англичане, впитывающие любовь к мясным блюдам с молоком матери.

Вернёмся к ёсёку. На первых порах «Уэно Сэйёкэн» и другие рестораны европейской кухни были доступны только привилегированному классу. Однако простонародные завсегдатаи торгового квартала в районе Асакуса, наслушавшись рассказов о европейской кухне, мечтали попробовать новинку. Постепенно их мечты стали сбываться – на Асакусе стали появляться заведения, предлагавшие западные блюда вместе с сакэ, рисом и супом мисо.

Тонкацу – мягкая и сочная свиная котлета во фритюре

Тонкацу – одно из типичных блюд токийских районов Асакуса и Уэно. «Ютака», «Исэн» и другие традиционные ресторанчики, специализирующиеся на тонкацу, существуют и поныне. Почти везде тонкацу подают с рисом и супом мисо, и она настолько прочно вошла в современный рацион, что многие японцы не воспринимают её как блюдо с западными корнями.





Считается, что тонкацу происходит от европейских котлет и шницелей. Однако в Европе использовали тонкие ломтики мяса, жаря их на сковороде, а японские повара эпохи Мэйдзи брали толстые ломти и обжаривали их во фритюре. Мясо получалось мягким и сочным. Его подавали с наструганной свежей капустой и специальным густым соусом, разработанным в Японии на базе английского вустерского соуса.

Особенно полюбили тонкацу жители восточной части Японии. Японский архипелаг традиционно делится на две части – запад и восток. В восточной Японии в эпоху Эдо на сельскохозяйственных работах использовали преимущественно лошадей, и после реставрации Мэйдзи здесь появилось свиноводство, а в западной Японии, где изначально разводили коров, распространилась говядина. В районе Кинки уже много лет популярна кацурэцу – местный аналог тонкацу, приготовляемый из говядины. Синонимы кацурэцу – «бифу-кацурэцу» или сокращённо «бифу-кацу», однако первое название используется для блюд в элитных заведениях, а второе – для простонародных блюд.

Ещё одна разновидность тонкацу – это кацудон. На лежащий в глубокой тарелке рис кладут тонкацу и поливают её жидким омлетом с луком и супом даси. Кацудон появился в ресторанчиках, где подают гречневую лапшу соба. Я считаю это блюдо подлинным шедевром синкретизма японской и европейской кухни.





Рис карри

Изначально рис карри (карэ-райсу) служил пищей для японской морской пехоты. Морские силы Японии создавались по образцу английских войск, в меню которых входил адаптированный карри, для приготовления которого в рагу добавляли индийские специи (порошок карри).

Японский рецепт карри далёк от индийского рецепта. За исключением Гоа и некоторых других районов, где преобладают христиане, карри с говядиной или свининой априори не могло появиться в Индии, где корова считается священным животным, а свинья – грязной.

Современные морские силы самообороны унаследовали традиции морской пехоты и в определённый день недели на их столе появляется комплексный обед с карри, салатом, маринованными овощами фукудзин-цукэ и стаканом молока. Недельное меню используется на флоте, чтобы моряки не утратили ориентацию во времени из-за длительного плавания.





Появление в продаже брикетированного соуса карри в эпоху Сёва (1926-1989) значительно облегчило процесс готовки и способствовало его превращению в популярное домашнее блюдо. Появилось множество вариаций – удон карри, плов с карри, и японский рецепт даже экспортировали в Индию в качестве блюда японской кухни.