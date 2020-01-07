Ёсёку – уникальные блюда европейской кухни на японский лад

Ёсёку – уникальные блюда европейской кухни на японский ладЕда и напитки
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Япония – признанный рай для гурманов и мировой лидер по количеству ресторанов со звёздами, категорий блюд и упоминаний в «Гиде Мишлен по Токио 2019». Европейские блюда появились в Японии около 150 лет назад, претерпели немало трудностей и значительно эволюционировали.
Говоря о европейских блюдах, в Японии часто используют слово «ёсёку», однако смысл этого термина специфичен. Блюда европейской кухни готовятся по аутентичным рецептам. Слово «ёсёку» используется, чтобы подчеркнуть неяпонское происхождение блюда, и служит антонимом «васёку» – японской кухни. Ёсёку – это блюда с западными корнями, адаптированные с учётом местных вкусов и традиций и превратившиеся в одно из направлений японской кухни. Настоящие европейские блюда относятся к высокой кухне и подаются с ножом и вилкой. Ёсёку – это меню ресторанов и столовых на каждый день, их подают с рисом и едят палочками.
История появления ёсёку
Появление ёсёку в Японии связывают с началом эпохи Мэйдзи (1868 год). В наши дни слова «ва» (японское) и «ё» (западное) прочно вошли в повседневный лексикон и часто используются в словосочетаниях – «вафуку» (японская традиционная одежда) и «ёфуку» (европейская одежда), «васицу» (комната в японском стиле) и «ёсицу» (комната в европейском стиле). Подобная классификация стала возможна благодаря политике «цивилизация и просвещение», реализуемой правительством Мэйдзи.
До реставрации Мэйдзи мясная пища в Японии была запрещена. Это было обусловлено влиянием буддизма, запрещавшего убийство живых существ, а также использованием коров и лошадей в качестве тягловой силы в сельском хозяйстве. Кроме того, такие запреты были частью политики сёгунского правительства по ограничению простому народу доступа к таким предметам роскоши, как мясо. Однако правительство Мэйдзи, наоборот, рекомендовало употреблять в пищу мясо, особенно говядину, воспринимая его в качестве символа курса «цивилизация и просвещение».
Япония подписала невыгодные торговые соглашения с западными странами, и для выхода на равноправные отношения требовалось усилить национальную мощь. Правительство Мэйдзи решило ввести в рацион мясо, чтобы телосложение японцев приблизилось к европейскому.
Скотоводство постепенно перешло на разведение мясных коров, появились известные говяжьи бренды – «Кобэ-гю» и «Ёнэдзава-гю». Говорят, что отменный вкус этой говядины первыми заметили англичане, впитывающие любовь к мясным блюдам с молоком матери.
Вернёмся к ёсёку. На первых порах «Уэно Сэйёкэн» и другие рестораны европейской кухни были доступны только привилегированному классу. Однако простонародные завсегдатаи торгового квартала в районе Асакуса, наслушавшись рассказов о европейской кухне, мечтали попробовать новинку. Постепенно их мечты стали сбываться – на Асакусе стали появляться заведения, предлагавшие западные блюда вместе с сакэ, рисом и супом мисо.
Тонкацу – мягкая и сочная свиная котлета во фритюре
Тонкацу – одно из типичных блюд токийских районов Асакуса и Уэно. «Ютака», «Исэн» и другие традиционные ресторанчики, специализирующиеся на тонкацу, существуют и поныне. Почти везде тонкацу подают с рисом и супом мисо, и она настолько прочно вошла в современный рацион, что многие японцы не воспринимают её как блюдо с западными корнями.
Считается, что тонкацу происходит от европейских котлет и шницелей. Однако в Европе использовали тонкие ломтики мяса, жаря их на сковороде, а японские повара эпохи Мэйдзи брали толстые ломти и обжаривали их во фритюре. Мясо получалось мягким и сочным. Его подавали с наструганной свежей капустой и специальным густым соусом, разработанным в Японии на базе английского вустерского соуса.
Особенно полюбили тонкацу жители восточной части Японии. Японский архипелаг традиционно делится на две части – запад и восток. В восточной Японии в эпоху Эдо на сельскохозяйственных работах использовали преимущественно лошадей, и после реставрации Мэйдзи здесь появилось свиноводство, а в западной Японии, где изначально разводили коров, распространилась говядина. В районе Кинки уже много лет популярна кацурэцу – местный аналог тонкацу, приготовляемый из говядины. Синонимы кацурэцу – «бифу-кацурэцу» или сокращённо «бифу-кацу», однако первое название используется для блюд в элитных заведениях, а второе – для простонародных блюд.
Ещё одна разновидность тонкацу – это кацудон. На лежащий в глубокой тарелке рис кладут тонкацу и поливают её жидким омлетом с луком и супом даси. Кацудон появился в ресторанчиках, где подают гречневую лапшу соба. Я считаю это блюдо подлинным шедевром синкретизма японской и европейской кухни.
Рис карри
Изначально рис карри (карэ-райсу) служил пищей для японской морской пехоты. Морские силы Японии создавались по образцу английских войск, в меню которых входил адаптированный карри, для приготовления которого в рагу добавляли индийские специи (порошок карри).
Японский рецепт карри далёк от индийского рецепта. За исключением Гоа и некоторых других районов, где преобладают христиане, карри с говядиной или свининой априори не могло появиться в Индии, где корова считается священным животным, а свинья – грязной.
Современные морские силы самообороны унаследовали традиции морской пехоты и в определённый день недели на их столе появляется комплексный обед с карри, салатом, маринованными овощами фукудзин-цукэ и стаканом молока. Недельное меню используется на флоте, чтобы моряки не утратили ориентацию во времени из-за длительного плавания.
Появление в продаже брикетированного соуса карри в эпоху Сёва (1926-1989) значительно облегчило процесс готовки и способствовало его превращению в популярное домашнее блюдо. Появилось множество вариаций – удон карри, плов с карри, и японский рецепт даже экспортировали в Индию в качестве блюда японской кухни.
«Намбандзукэ» – старейшее ёсёку в Японии
Ёсёку пришла в Японию в начале эпохи Мэйдзи, однако одно блюдо появилось намного раньше. В XVI веке на остров Кюсю прибыли португальцы с целью распространения католицизма и последующей колонизации страны. Они привезли с собой огнестрельное оружие и португальскую кухню, на основе которой появилось блюдо намбандзукэ – японский аналог эскабече из маринованной белой рыбы. В рецепте намбандзукэ используется соевый соус и другие любимые японцами приправы, однако процесс приготовления практически не изменился. Ещё одно знаменитое японское блюдо, тэмпура, основано на рецепте португальского фриттера, а его название также имеет португальские корни.
Как правило, при приготовлении кляра приправы не используются. Однако кляр тэмпуры в Нагасаки обладает выраженным вкусом и выглядит мягким, как фриттер.
Популяризация мучных блюд после войны
Какой путь прошла кухня ёсёку в Японии? Значительное влияние на культуру питания оказала одна из стран-победительниц Второй мировой войны – Соединённые Штаты. На следующий год после окончания войны, в 1946 году, когда японский народ страдал от бедности и нехватки продовольствия, Агенство помощи Азии (LARA), созданное живущими в США японцами, направило в Японию огромное количество материальной помощи. Среди полученного продовольствия было обезжиренное порошковое молоко и мука. Чтобы улучшить питание детей, приготовляемый из этой муки хлеб, в том числе булки для гамбургеров, включили в меню школьных обедов.
США последовательно реализовывали стратегию экспорта избытков муки в Японию и способствовали популяризации хлебобулочных изделий. Рацион питания японцев значительно изменился. Спагетти, пицца, булки для гамбургеров и другие мучные изделия стали повседневной пищей и постепенно приобрели уникальные японские особенности. Яркий пример – супагэтти напоритан. В Италии никогда не будут обжаривать ветчину, лук и другую начинку вместе со спагетти, приправляя их кетчупом. Для приготовления тарако супагэтти пасту смешивают со сливочным маслом, солью и молотым перцем, а затем украшают солёной икрой минтая (тарако) и молотыми нори. Рецепт этого блюда появился в старинном ресторане «Кабэ-но ана» на Сибуя.
А появившийся в японской сети «Мосбург» райсбургер – бургер из спрессованного риса и курицы тэрияки – уже приобрёл популярность в других странах мира.
Блюда обычно меняются под влиянием местных условий и привычек народа. Суси и тэмпура в своё время пришли к нам из-за моря, но за долгие годы вошли в японскую кухню. В изолированном от материка островном государстве сложились идеальные условия для развития самобытного творчества, кухня адаптируется к местным особенностям и постоянно меняется, подобно моделям автомобилей. Способность постоянно совершенствовать заимствованные изделия стала сильной стороной японцев.
Когда приедете в Японию – обязательно попробуйте ёсёку, уникальную и загадочную японскую кухню с европейскими корнями.
Фотография к заголовку: комплексный обед с тонкацу и салатом из свежей капусты – типичный пример ёсёку, подаваемой с рисом, супом мисо и маринованными овощами (PIXTA)