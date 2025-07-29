Жизнь Японии в фотографиях

Баран: японская пластиковая «трава» для суси

Культура Еда и напитки

Зелёные пластиковые полоски «баран» помогают сохранить вкус ингредиентов бэнто и суси в первоначальном виде.
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Пластиковая зелень

Баран – это пищевой аксессуар в форме «травы», сделанный из зелёного пластика. Его часто можно увидеть в коробках для бэнто или суси.

Свежие листья таких растений, как аспидистра (Aspidistra elatior), от которой и произошло название баран, когда-то широко использовались для разделения ингредиентов с разными вкусами и, как предполагают, обладали антибактериальным действием.

Современный удобный пластиковый вариант баран также выполняет функцию разделителя, предотвращая смешивание запахов и вкусов разных продуктов, а также вносит свою цветовую ноту в композицию блюда.

(© Pixta)
(© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta

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