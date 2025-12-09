Разные способы использования сушёных водорослей: коллекция блюд с нори

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Водоросли нори – важнейший ингредиент японской кухни, они используются и в изысканных суси, и в повседневной гречневой лапше.

О-нигири – рисовые лепёшки

О-нигири – одно из самых распространённых блюд японского фастфуда. О-нигири из минимаркета комбини, где нори и рис упакованы отдельно, заворачивают в нори непосредственно перед употреблением, благодаря чему нори сохраняет приятную хрустящую текстуру. Своё очарование есть и у полностью готовых о-нигири, когда нори увлажняется от риса и прилипает к нему.



Норимаки и тэмаки-дзуси – роллы и суси в свёрнутых в конус нори

Норимаки – это роллы, которые несложно приготовить самому. Рис для суси выкладывается на лист нори, а в центр кладут выбранные для ролла ингредиенты, после чего заворачивают всё это в виде цилиндра с помощью специального коврика для роллов. Толстые роллы, приготовленные из разнообразных ярких ингредиентов, добавят ярких красок вашему столу по любому праздничному случаю. Тэмаки-дзуси, «завёрнутые вручную суси», готовятся тоже очень просто – из листа нори сворачивают конус, а в него кладут рис и прочие ингредиенты. Благодаря неограниченным возможностям выбора начинки они также популярны в качестве великолепного блюда для вечеринок.



Гункан-маки, «ролл-линкор»

Гункан-маки готовят, делая лепёшку из риса для суси и оборачивая её нори, а потом сверху кладут начинку (нэта) – на рисе её удерживает обёртка из нори, без которой она потеряет форму. Название происходит от формы, которая несколько напоминает угловатое военное судно. Часто для гункан-маки используют ингредиенты, которые не для всех привычны – икру морского ежа, рыбные молоки или внутренности краба.



Исобэ-агэ – нори с ингредиентами во фритюре

Если завернуть ингредиенты в лист нори и обжарить во фритюре, получится исобэ-агэ – блюдо с насыщенным ароматом моря. В качестве начинки можно использовать ямс, куриные фрикадельки и другие продукты.



Исобэ-моти – рисовые лепёшки моти с нори

Жареные рисовые лепёшки моти просто смачивают соевым соусом и оборачивают листом нори. Это горячее и сытное блюдо нередко едят зимой.



Топпинг для разных блюд, в том числе гречневой лапши соба

Тонко нарезанные водоросли нори можно использовать в качестве топпинга для блюд типа лапши – гречневой (соба) или пшеничной (удон), а также для оякодон (чашка риса с курицей и яйцом), чтобы улучшить их вкус и внешний вид. Нори также очень часто используют для пиццы и пасты, когда готовят их в японском стиле.



Следует иметь в виду, что похожий, но другой топпинг из водорослей аоса используют для других блюд – окономияки, такояки, якисоба и т. д. Аоса также популярен как ингредиент супа мисо и других продуктов японской кухни.



