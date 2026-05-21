Глава ООН Гутерриш раскритиковал поведение сверхдержав

Токио, 20 мая (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подверг критике сверхдержавы в связи с серией конфликтов по всему миру.

Многосторонность не находится в кризисе, заявил Гутерриш на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио, добавив, что действия и поведение сверхдержав, нарушающие международное право, представляют собой реальную опасность.

Его комментарии прозвучали в то время, когда Россия продолжает вторжение в Украину, а на Ближнем Востоке сохраняется напряжённость после атак США и Израиля на Иран, начавшихся ранее в этом году.

Когда крупные страны показывают пример, средние державы склонны считать, что могут делать все, что захотят, безнаказанно, сказал он.

В нынешней ситуации секретариату ООН очень сложно предотвращать конфликты, заявил Гутерриш.

