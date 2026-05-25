Японская актриса Окамото Тао получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале

Канны, Франция, 23 мая (Jiji Press). Японка Окамото Тао и француженка Виржини Эфира получили награды за лучшую женскую роль в конкурсной программе 79-го Каннского кинофестиваля за свои роли в фильме «Внезапно» режиссера Хамагути Рюсукэ.

Окамото стала первой японской актрисой, получившей эту награду. Среди японских актёров премию за лучшую мужскую роль в Каннах получили Ягира Юя и Якусё Кодзи.

«То что такая заурядная японская актриса, как я, стоит здесь сегодня, – это исключительно заслуга нашего замечательного режиссёра», – сказала 41-летняя Окамото в своей речи на церемонии награждения в Каннах, на юге Франции.

Вспоминая съёмки, 49-летняя Эфира сказала, что они навсегда останутся в её памяти.

Помимо фильма Хамагути в конкурсной категории этого года было номинировано в общей сложности 22 работы, в том числе «Овцы в коробке» японского режиссера Корээды Хирокадзу и «Записки Наги» Фукады Кодзи.

