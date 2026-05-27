Япония и США подтвердили важность стабильности в Тайваньском проливе

Нью-Дели, 26 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

В ходе 10-минутной встречи в Нью-Дели Мотэги и Рубио обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и экономической безопасности. Они также обсудили вопросы, касающиеся Китая, после саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в Пекине ранее в этом месяце.

Они подтвердили, что Япония и Соединённые Штаты продолжат тесное сотрудничество.

Главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Мотэги заявил, что для Соединённых Штатов и Ирана важно как можно скорее достичь соглашения, в том числе по вопросу возобновления работы Ормузского пролива, важнейшего транспортного пути для ближневосточной нефти. Они договорились активизировать координацию между Японией и США по этому вопросу.

