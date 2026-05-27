Китайский авианосец провёл учения у отдалённого острова в административной границе Токио
Новости
Токио, 26 мая (Jiji Press). Китайский авианосец «Ляонин» провёл учения по посадке и взлету истребителей и вертолётов в водах Тихого океана у отдалённого острова Токио, сообщило Объединённое командование Министерства обороны Японии.
Эсминец из состава Сил самообороны Японии на море был мобилизован для проведения разведывательных и информационных мероприятий.
25 мая около полудня эсминец «Ляонин» шёл в водах примерно в 880 километрах к юго-западу от острова Окиноторисима вместе с другими кораблями китайского флота, включая ракетные эсминцы и фрегат.
Истребители и вертолёты начали учения позже, неоднократно взлетая с авианосца и совершая посадку на него.
Когда в декабре прошлого года линкор «Ляонин» проводил аналогичные учения по посадке и взлёту в водах Тихого океана, китайский истребитель J-15 направил свой радар на истребитель F-15 Сил самообороны Японии, выполнявший разведывательную миссию по выявлению возможных нарушений воздушного пространства.
