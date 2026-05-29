Группа стран G7, как ожидается, не издаст совместное коммюнике на саммите в июне

Токио, 28 мая (Jiji Press). Как стало известно, ожидается, что страны «Большой семёрки» откажутся от публикации совместного коммюнике на своем саммите во Франции в июне, чтобы избежать выявления разногласий между Соединёнными Штатами и европейскими членами по международным вопросам.

«Мы не координируем свои действия для принятия всеобъемлющей декларации лидеров», – заявил источник, участвующий в переговорах внутри группы, в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Европейский союз.

Встреча лидеров G7 запланирована в Эвиане, на востоке Франции, с 15 по 17 июня. Это будет второй подряд саммит G7 без совместного коммюнике после саммита в Канаде в прошлом году.

Вместо всеобъемлющей декларации члены «Большой семёрки» планируют подготовить итоговые документы по конкретным областям, в том числе по устранению глобальных экономических дисбалансов и укреплению цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, чтобы продемонстрировать единство группы.

С момента начала второго срока президента США Дональда Трампа в январе 2025 года странам «Большой семёрки» трудно достичь консенсуса. Трамп прервал предыдущий саммит, сославшись на необходимость реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке.

