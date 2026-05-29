Между островом Исигаки и городом на Тайване открывается паромное сообщение
Килунг, Тайвань, 28 мая (Jiji Press). В ближайшее время будет запущено регулярное пассажирское паромное сообщение, которое соединит город Килунг на севере Тайваня и остров Исигаки в самой южной префектуре Японии, Окинаве.
В свой первый рейс паром «Яйма мару» отправится из порта Килунг поздно вечером 28 мая и, как ожидается, прибудет на остров Исигаки утром 29 мая.
По данным тайваньской компании Uni-Wagon Marine Co., которой поручено осуществлять этот рейс, регулярное пассажирское судно, соединяющее Тайвань и остров, будет ходит впервые после 18-летнего перерыва.
«Я надеюсь, что судно «Яйма мару» понравится многим людям и поможет укрепить дружбу и доверие между двумя регионами», – сказал мэр города Исигаки Накаяма Ёситака на церемонии, состоявшейся 28 мая в порту Килунг по случаю запуска этого судна.
Паром, принадлежащий компании «Сёсэн яйма» из города Исигаки, оборудован каютами и туалетами и может вместить до 545 пассажиров. Путешествие в одну сторону протяжённостью 270 километров займет около восьми часов.
