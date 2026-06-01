Руководители оборонных ведомств Японии и США подтвердили углубление сотрудничества по Китаю

Сингапур, 30 мая (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и министр обороны США Пит Хегсет договорились о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами в связи с усилением военного давления со стороны Китая.

На встрече в Сингапуре они также подтвердили политику ускорения совместной разработки и производства Японией и Соединёнными Штатами перехватчиков Standard Missile-3 Block 2A и другого оборудования. Кроме того, они договорились усилить потенциал сдерживания и реагирования в регионе Нансэй на юго-западе Японии.

«Я считаю, что приверженность Соединённых Штатов непоколебима», – сказал Коидзуми после встречи, отвечая на опасения по поводу ослабления участия этой страны в делах Восточной Азии.

Говоря о двустороннем сотрудничестве в области оборонной техники и технологий, Коидзуми заявил, что сотрудничество в оборонной промышленности является «одним из важнейших вопросов для японо-американского альянса» в условиях растущего мирового спроса на ракеты.

Хегсет приветствовал внесённые в апреле Японией изменения в три принципа передачи оборонного оборудования и руководящие принципы их реализации, которые, по сути, сделали возможным экспорт вооружений из страны. По его словам, этот шаг укрепит региональное сдерживание и будет способствовать дальнейшему укреплению мира и стабильности.

