Япония и Филиппины обсудят экспорт ракет класса «земля-корабль»

Сингапур, 31 мая (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и министр обороны Филиппин Гильберто Теодоро подтвердили, что начнут переговоры об экспорте ракет класса «земля-корабль» из Японии в эту страну.

Об этом Коидзуми сообщил в ходе беседы с журналистами после встречи с главой министерства обороны Филиппин в Сингапуре, состоявшейся ранее в тот же день.

Предполагается, что в качестве кандидата могут быть использованы управляемые ракеты класса «земля-корабль» Type-88, находящиеся в ведении Сил самообороны Японии.

Считается, что филиппинская сторона проявила интерес к приобретению этих ракет, поскольку Силы самообороны Японии использовали их в многосторонних учениях «Баликатан», проходивших в Маниле в период с апреля по май.

Силы самообороны Японии, которые с 2012 года принимали участие в ежегодных учениях, организуемых Соединёнными Штатами и Филиппинами в качестве наблюдателей, в этом году впервые присоединились к учениям в полном объёме после вступления в силу японо-филиппинского соглашения о взаимном доступе в сентябре 2025 года.

