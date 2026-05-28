Императорская чета Японии устроила банкет в честь президента Филиппин и его супруги

Токио, 27 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако вечером 27 мая устроили банкет в императорском дворце в Токио в честь прибывших с визитом президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и его супруги.

В своей речи в банкетном зале Хомэйдэн император Нарухито заявил, что надеется на то, что Япония и Филиппины «создадут мирное и многообещающее будущее и будут процветать вместе», поскольку в этом году отмечается 70-я годовщина нормализации дипломатических отношений между двумя странами.

В мероприятии приняли участие около 90 человек, включая наследного принца Акисино и наследную принцессу Кико, а также премьер-министра Японии Такаити Санаэ и министров обеих стран. Принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, также присутствовал на мероприятии.

Для 19-летнего принца Хисахито, студента второго курса Университета Цукуба, это был первый опыт участия в подобном банкете в честь государственного гостя.

В своей речи император также отметил, что в прошлом между Японией и Филиппинами были трудные времена. Подчеркнув, что после нормализации дипломатических отношений между Японией и Филиппинами установились дружественные связи, император добавил, что искренне надеется на дальнейшее углубление двусторонних доверительных отношений.

