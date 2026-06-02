Китай возражает против переговоров по морской границе между Японией и Филиппинами

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Пекин, 1 июня (Jiji Press). Береговая охрана Китая заявила, что проводила патрулирование в водах к востоку от Тайваня в ответ на принятое на прошлой неделе Японией и Филиппинами решение начать переговоры о демаркации морской границы между двумя странами.

Это решение было включено в совместное заявление, опубликованное после саммита премьер-министра Японии Такаити Санаэ и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Токио 28 мая.

На пресс-конференции 29 мая представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвал действия Японии и Филиппин совершенно незаконными и недействительными, заявив, что воды к востоку от Тайваня включают в себя исключительную экономическую зону Китая и континентальный шельф.

1 июня глава японского кабинета министров Кихара Минору заявил на пресс-конференции, что переговоры не представляют собой проблемы с точки зрения международного права.

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