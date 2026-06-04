Такаити планирует с 13 июня посетить Великобританию, Италию и Францию

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует посетить Великобританию, Италию и Францию ​​с 13 по 18 июня, сообщили правительственные источники.

Эта поездка, в ходе которой она примет участие в саммите «Большой семёрки» во Франции, станет её первым визитом в Европу с момента вступления в должность в октябре прошлого года.

Саммит в Эвиане, на востоке Франции, продлится три дня, начиная с 15 июня, и соберёт лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза. Для Такаити это будет первое участие в саммите «Большой семёрки».

Ожидается, что лидеры обсудят меры реагирования на передовые модели искусственного интеллекта и стратегии укрепления цепочек поставок критически важных полезных ископаемых в свете необходимости снижения зависимости от Китая. Ситуация вокруг Ирана и вторжение России в Украину также, вероятно, займут важное место в повестке дня.

Ожидается, что в преддверии саммита Такаити встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне 14 июня и с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме на следующий день. На встречах она намерена разделить мнение о неразрывной связи между безопасностью евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов и укрепить сотрудничество в области безопасности.

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