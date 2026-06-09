Япония, США и Филиппины укрепят сотрудничество в области морской безопасности
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Япония, Соединённые Штаты и Филиппины договорились укрепить сотрудничество в области морской безопасности.
На встрече в Маниле представители трёх стран обсудили ситуацию в Южно-Китайском море, где Китай продолжает применять репрессивные меры, и подтвердили свою позицию решительного противодействия односторонним попыткам изменить статус-кво.
Это была вторая подобная встреча между тремя странами. Первая встреча состоялась в 2024 году.
На последней встрече присутствовали высокопоставленные представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Береговой охраны Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]