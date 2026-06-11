Япония и США подтвердили укрепление связей в рамках расширенного сдерживания

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Япония и Соединённые Штаты провели рабочие переговоры в Министерстве иностранных дел Японии в Токио по вопросам расширения сдерживания, включая ядерный зонтик США, подтвердив свою приверженность укреплению двустороннего сотрудничества, сообщило правительство Японии.

В ходе двухдневных переговоров, завершившихся 9 июня, представители иностранных дел и оборонных ведомств Японии и США обсудили наращивание Китаем своего ядерного потенциала и развитие ядерной программы Северной Кореи.

Стороны также обменялись мнениями об усилиях Соединённых Штатов по модернизации и адаптации своих ядерных сил. Японская сторона изложила текущую ситуацию с планируемым пересмотром трёх ключевых документов страны, касающихся безопасности, который планируется завершить в течение этого года.

Переговоры на рабочем уровне проводятся периодически с 2010 года.

В кулуарах переговоров делегации двух стран посетили базу Сил самообороны Японии на море в Ёкосуке, префектура Канагава, к югу от Токио, и осмотрели эсминец системы Aegis «Кирисима».

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