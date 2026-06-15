В Японии продемонстрировали робота для помощи в выращивании винограда

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Токио, 12 июня (Jiji Press). Многофункциональный робот, предназначенный для автоматизированного выращивания винограда элитного сорта Shine Muscat, был продемонстрирован 12 июня на экспериментальной фруктовой ферме в городе Яманаси в префектуре Яманаси в центральной Японии.

Самоходный четырехколёсный робот, разрабатываемый Университетом Яманаси и другими организациями, имеет длину около 120 сантиметров и ширину около 90 сантиметров. Крепления его манипуляторов меняются в зависимости от типа выполняемых задач.

В ходе демонстрации, состоявшейся в тот день, робот показал, как он проводит прореживание гроздей сорта Shine Muscat.

После сканирования гроздей винограда с помощью 360-градусной камеры, установленной на манипуляторе, искусственный интеллект, встроенный в робота, определил, какие ягоды нужно удалить, и робот с помощью захвата извлёк виноград из гроздей.

На прореживание пучка уходит три минуты, в то время как опытные рабочие справляются с этой задачей за минуту.

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