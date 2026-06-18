Япония разрешит муниципалитетам вводить фактический запрет на работу мелких частных гостиниц

Новости

Токио, 17 июня (Jiji Press). Японское агентство по туризму заявило, что планирует предоставить местным органам власти возможность фактически запрещать частные гостиничные услуги типа мимпаку посредством соответствующих постановлений, если такая деятельность представляет угрозу для местной среды обитания.

Эта мера направлена ​​на более эффективное решение проблем, создаваемых гостями мини-отелей, таких как чрезмерный шум и нарушение правил выноса мусора. Ведомство планирует разослать уведомление местным органам власти по всей стране к концу этого месяца.

«Возникают различные проблемы, поскольку многие объекты мимпаку расположены даже в тихих жилых районах», – заявил в тот же день на пресс-конференции глава агентства Мурата Сигэки.

Закон о частном гостиничном бизнесе разрешает работу мини-отелей до 180 дней в году. Ведомство планирует предоставить местным органам власти право издавать постановления, устанавливающие лимит в ноль дней, фактически запрещая их деятельность.

Ожидается, что подобные фактические запреты будут приняты в случае увеличения числа объектов, предлагающих краткосрочную аренду жилья (мимпаку), в тихих жилых районах или вблизи школ, что может нанести ущерб условиям жизни и обучения.

Статьи по теме