Президент Тайваня Лай Циндэ призывает к углублению сотрудничества с Японией

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Тайбэй, 18 июня (Jiji Press). Президент Тайваня Лай Циндэ призвал к укреплению сотрудничества с Японией в таких областях, как технологии и безопасность.

На пресс-конференции в Тайбэе с участием иностранных СМИ Лай заявил, что Япония и Тайвань являются важнейшими движущими силами свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По всей видимости, стремясь к созданию цепочек поставок, свободных от влияния Китая, Лай заявил, что углубление тайваньско-японского сотрудничества в области полупроводников, искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов может способствовать созданию демократических цепочек поставок, выгодных обеим сторонам.

Он также призвал к усилению координации в вопросах готовности к стихийным бедствиям и обеспечения морской безопасности.

Комментируя переговоры о делимитации морской границы между Японией и Филиппинами, касающиеся вод к востоку от Тайваня, Лай заявил, что Тайвань будет защищать свои интересы в соответствии с международными нормами и соглашениями самоуправляемого острова с обеими странами. Лай воздержался от прямых комментариев по поводу переговоров и вместо этого повторил основную позицию Тайваня, очевидно, стремясь избежать трений с Японией и Филиппинами.

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