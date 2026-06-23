Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует создать производственную базу в Японии
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Берлин, 22 июня (Jiji Press). Крупная немецкая оборонная компания Rheinmetall AG сообщила изданию Jiji Press о своём намерении сотрудничать с японскими фирмами с целью создания своей первой производственной базы оборонного назначения в Японии.
Компания заявила, что переговоры начнутся в ближайшее время, выразив желание внести свой вклад в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Япония и Европейский союз активизируют усилия по развитию промышленного партнёрства в рамках мер по существенному укреплению своих оборонных возможностей.
Представитель компании Rheinmetall заявил, что компания надеется совместно с японской промышленностью продвигать проекты, открывающие возможности для экспорта оборонной продукции из Японии, подчеркнув надежду на сотрудничество с японской промышленностью и политикой.
Компания Rheinmetall сыграла центральную роль в производстве боеприпасов, поставляемых европейскими странами Украине в условиях продолжающегося российского вторжения.
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