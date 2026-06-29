Китайские и российские бомбардировщики совместно совершили облёт Японии

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Китайские и российские бомбардировщики 27 июня дважды совместно облетели Японию, сообщило Министерство обороны Японии.

Впервые с декабря прошлого года было подтверждено, что бомбардировщики из Китая и России совершили совместные полёты над Японией.

По данным Объединённого штаба министерства, утром 27 июня два китайских бомбардировщика вылетели от Восточно-Китайского моря и присоединились к двум российским бомбардировщикам над Японским морем. Позже они направились в Восточно-Китайское море вместе с пятью другими боевыми самолетами обеих стран – тремя истребителями и двумя патрульными самолетами.

Во второй половине дня те же российские бомбардировщики присоединились к двум другим бомбардировщикам из Китая над Восточно-Китайским морем. Эти четыре самолёта и шесть других, четыре истребителя и два патрульных самолёта, пролетели между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко в самой южной префектуре Японии, а затем направились в районы над Тихим океаном у главного острова Сикоку в западной части страны.

В обоих случаях истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух для проведения разведывательных операций. По данным Объединённого штаба, ни один из китайских и российских самолетов не нарушал воздушное пространство Японии.

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