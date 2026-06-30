Япония выразила обеспокоенность Китаю и России в связи с полётами бомбардировщиков

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Глава правительства Японии Кихара Минору заявил, что Токио по дипломатическим каналам выразил серьёзную озабоченность Китаю и России по поводу недавних совместных полётов китайских и российских бомбардировщиков вблизи Японии.

Кихара заявил на пресс-конференции, что эти полёты «явно были задуманы как демонстрация силы против нашей страны» и вызвали «серьеЁзные опасения по поводу безопасности».

27 июня, по данным Министерства обороны, китайские и российские бомбардировщики были замечены проводящими совместные полёты недалеко от Японии впервые с декабря прошлого года.

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