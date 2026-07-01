Япония снизит сборы за оформление паспортов

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Токио, 30 июня (Jiji Press). В Японии с 1 июля снизят плату за оформление паспортов, уменьшив стоимость 10-летнего паспорта для взрослых, оформленного через онлайн-заявку, с 15 900 йен до 8900 йен.

Будет прекращено оформление пятилетних паспортов для взрослых. Несовершеннолетние смогут получить только пятилетний паспорт, при этом плата будет единой: 4400 йен вместо прежних 5900 йен для детей младше 12 лет и 10 900 йен для лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

Министерство иностранных дел заявляет, что ожидает резкого увеличения числа заявок и оценивает, что на данный момент выдача паспортов займёт около месяца вместо обычных двух недель. Заявители, подающие документы лично, должны будут заплатить дополнительно 400 йен.

Снижение сборов за оформление паспортов совпадает с повышением международного туристического налога, обычно называемого налогом на выезд.

1 июля Япония также повысит визовые сборы: с 3000 йен до 15 000 йен за однократную визу и с 6000 йен до 30 000 йен за многократную визу.

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