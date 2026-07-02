Премьер-министр Такаити назвала Индию стратегическим партнёром Японии
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Нью-Дели, 1 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в статье, опубликованной в газете The Times of India 1 июля, заявила, что Япония и Индия являются «стратегически согласованными» партнёрами.
«Отношения между Японией и Индией в настоящее время представляют собой стратегически выстроенное, основанное на доверии партнёрство», – написала она в индийской газете.
Она также заявила, что с нетерпением ждёт встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в столице Индии, Нью-Дели, 2 июля, чтобы обсудить, «как лучше всего развивать наши отношения на благо будущих поколений».
1 июля Такаити вылетела из Японии в трёхдневную поездку в Индию.
Касаясь выступления покойного Абэ Синдзо в индийском парламенте в 2007 году, когда он был премьер-министром Японии, Такаити сказала, что инициатива «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», предложенная Абэ 10 лет назад, «впервые пустила корни» в Индии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]