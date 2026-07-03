В Японско-индийском экономическом форуме приняли участие более 230 компаний

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Нью-Дели, 2 июля (Jiji Press). В Нью-Дели состоялся экономический форум между Японией и Индией, посвящённый обсуждению государственно-частного экономического сотрудничества между двумя странами. В мероприятии приняли участие более 230 компаний из обеих стран.

Мероприятие было организовано Японской организацией внешней торговли (JETRO) и приурочено к встрече премьер-министра Японии Такаити Санаэ с её индийским коллегой Нарендрой Моди в индийской столице.

Такаити и Моди также присутствовали на мероприятии, которое было организовано совместно Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, индийскими экономическими организациями и другими.

В своем выступлении Такаити заявила, что Япония и Индия будут совместно поддерживать региональную энергетическую безопасность посредством новых инициатив по сотрудничеству, включая укрепление запасов нефти.

Ссылаясь на любовь Такаити к мотоциклам, Моди отметил, что японские производители мотоциклов работают в Индии и экспортируют свою продукцию по всему миру. Он сказал, что число японских компаний в Индии должно удвоиться с нынешних примерно 1400 в течение следующих 10 лет.

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