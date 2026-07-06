В исключительной экономической зоне Японии замечено китайское исследовательское судно

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Наха, префектура Окинава, 3 июля (Jiji Press). Китайское судно, предназначенное, вероятно, для морских исследований, протягивало провод в море в пределах исключительной экономической зоны Японии, сообщила Береговая охрана Японии.

По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице префектуры Окинава, патрульный корабль обнаружил китайское судно примерно в 109 километрах к западу от острова Куме в самой южной префектуре около 11:15 утра.

Патрульный корабль связался по радио с китайским судном, настоятельно призывая его прекратить операцию и предупреждая, что проведение морской разведки без согласия Японии недопустимо.

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