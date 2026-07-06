В исключительной экономической зоне Японии замечено китайское исследовательское судно
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 3 июля (Jiji Press). Китайское судно, предназначенное, вероятно, для морских исследований, протягивало провод в море в пределах исключительной экономической зоны Японии, сообщила Береговая охрана Японии.
По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице префектуры Окинава, патрульный корабль обнаружил китайское судно примерно в 109 километрах к западу от острова Куме в самой южной префектуре около 11:15 утра.
Патрульный корабль связался по радио с китайским судном, настоятельно призывая его прекратить операцию и предупреждая, что проведение морской разведки без согласия Японии недопустимо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание
- Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке
- Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру
- Чем руководствовался Китай, направив военный корабль кяпонским территориальным водам незадолго до решения суда о Южно-Китайском море?
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность