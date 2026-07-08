Губернатор Сидзуоки одобрил строительство линии магнитолевитационного поезда

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Сидзуока, 7 июля (Jiji Press). Губернатор центральной японской префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо одобрил строительство участка высокоскоростной линии магнитной левитации «Тюо синкансэн» в Сидзуоке, фактически положив конец почти девятилетнему тупику, который задерживал реализацию проекта.

Судзуки объявил о своём решении на заседании членов префектурного собрания, изменив позицию, которую занимал его предшественник, Кавакацу Хэйта, который утверждал, что прокладка туннелей под префектурой может повлиять на течение реки Ои и нанести ущерб экосистеме Южных Японских Альп.

Нынешний губернатор заявил, что 18 июля правительство префектуры подпишет соглашение об охране окружающей среды с компанией Central Japan Railway Co. (JR Tokai), что является необходимым условием для начала строительства.

На собрании Судзуки заявил: «Мы продолжим обращаться к JR Tokai с просьбой предоставить нам точную информацию и подробные объяснения, чтобы обеспечить как строительство линии Тюо синкансэн, так и сохранение природной среды, включая водные ресурсы реки Ои».

Хотя компания JR Tokai, разработчик линии скоростных поездов Chuo Shinkansen на магнитной подушке, планирует ускорить подготовку, она ожидает, что строительство 8,9-километрового участка в Сидзуоке займёт не менее десяти лет, даже если работы начнутся в этом году. Открытие линии, как ожидается, будет отложено как минимум до 2036 года.

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