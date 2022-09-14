Префектура Сидзуока и JR Tokai разошлись во мнениях на первых за 2 года переговорах о магнитолевитационных поездах
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Сидзуока, 13 сентября (Jiji Press). Властям префектуры Сидзуока и компании JR Tokai не удалось сократить расхождения в своих первых за два года переговорах по магнитолевитационной линии Тюо синкансэн.
Выступая перед журналистами после встречи с президентом JR Tokai Канэко Сином, губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта отметил, что префектура продолжит переговоры, в том числе о способах предотвращения негативного воздействия проекта магнитолевитационной линии на местные водные ресурсы.
Правительство префектуры отказалось одобрить начало строительства в Сидзуоке из-за опасений, что буровые работы могут привести к уменьшению количества воды в реке Ои.
Отказ затрудняет открытие линии Тюо синкансэн между станцией Синагава в Токио и станцией Нагоя в префектуре Айти, к западу от Сидзуока, в 2027 году, как того требует железнодорожный оператор.
Переговоры проходили за закрытыми дверями, и Кавакацу и Канэко пообщались с журналистами после встречи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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