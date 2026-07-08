Два корабля береговой охраны Китая вошли в японские воды у островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 7 июля (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны вошли в японские территориальные воды у островов Сенкаку, принадлежащих городу Исигаки, префектура Окинава.
Ранее китайские государственные корабли входили в японские воды вблизи архипелага 10 июня.
Согласно сообщению 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице самой южной префектуры, два судна типа «Хайдзин» вошли в японские воды у острова Тайсё в архипелаге Сэнкаку около 2:25 утра. Суда приблизились к японскому рыболовецкому судну, работающему в этом районе.
Китайские суда покинули акваторию примерно в 9:20 утра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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