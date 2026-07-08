Япония передаст Филиппинам пять эсминцев

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Токио, 7 июля (Jiji Press). Филиппины достигли широкого соглашения с Японией о передаче пяти эсминцев класса «Абукума» из состава Сил самообороны Японии после их вывода из эксплуатации, заявил во вторник министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.

В беседе с журналистами в Маниле Теодоро отметил, что передача кораблей, как ожидается, будет завершена в течение следующих нескольких лет, добавив, что это соглашение является доказательством доброй воли японского правительства.

Токио углубил сотрудничество в сфере безопасности с Филиппинами, которые находятся в конфронтации с Китаем по вопросам, касающимся Южно-Китайского моря.

На встрече в Сингапуре в мае министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и Теодоро договорились ускорить переговоры о передаче Филиппинам эсминцев класса «Абукума» в кратчайшие сроки после их вывода из эксплуатации.

Эсминцы имеют стандартное водоизмещение около 2000 тонн и оснащены высокоэффективными пулеметами, противокорабельными ракетами и торпедными аппаратами.

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