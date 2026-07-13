[Видео] Художественный коллектив teamLab представил новую световую скульптуру
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7 июля в Музее цифрового искусства Mori Building Epson teamLab прессе представили новую световую скульптуру Light Sculpture – Flow. (Видеоцентр Jiji Press)
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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