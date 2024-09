Влекущий гостей Японии мир прекрасного от teamLab Planets: ощущение погружения в искусство

Премии World Travel Award 2023 года – своего рода «Оскара» в мире путешестий и туризма, удостоена «известная туристическая достопримечательность, одна из наиболее представительных в Азии», которую посещает на удивление много гостей из-за рубежа. Это художественный музей teamLab Planets («Планеты teamLab»), расположенный в токийском районе Тоёсу. Почему он пользуется таким исключительным вниманием? Каким стремится изображать мир творческое объединение teamLab? Наш рассказ о том, как авторы «окунают» зрителя в свои произведения.

Искусство создания цифровыми технологиями огромных работ, «испытываемых на себе»

В день, когда мы посетили музей для подготовки этого материала, там было множество людей из самых разных стран.

Художественный музей teamLab Planets находится в токийском районе Тоёсу. Утверждают, что в нем бывает каждый десятый из всех приезжающих в Японию иностранцев, и с тех пор, как музей открылся в 2018 году, в новостях не раз сообщалось о том, что в нем побывали такие именитые гости как бывший президент США Барак Обама или предприниматель Илон Маск.



Международный характер этого места ощущается уже в очереди у входа

Отбоя от посетителей нет недаром, ведь здесь им предлагают уникальный опыт, который не испытаешь больше нигде – «окунуться в произведение искусства с головой». На площади около 10 тыс. квадратных метров в музее расположились четыре крупных художественных произведения, предлагающих опыт пребывания зрителя в их огромном пространстве, а также два сада.

К тому же это пространственное искусство создается с использованием цифровых технологий во всех доступных измерениях. Зритель «окунается» в предлагаемую атмосферу, следуя по залам босиком; в разных помещениях царят разные ароматы и звучит великолепное музыкальное сопровождение.



Уже то, что по художественному музею предлагается бродить босиком, приводит зрителя в необычайное, возбужденное состояние

Одиннадцать работ погружают в разнообразие ощущений

Само по себе слово «погружение» не описывает то, насколько по-разному зрителя «окунают» в каждое произведение.

К примеру, в работе под названием «Пространство, намеренно изменяющее наполнение, и распространяющиеся тела – три цвета плоскости и девять блуждающих переливчатых цветов» помещение заполнено светящимися сферами. Когда зритель входит в пространство работы, для чего ему приходится расталкивать эти сферы, они реагируют на воздействие, издавая звук и изменяя окраску, что в свою очередь, распространяется на соседние сферы, и реакция на воздействие расходится, подобно кругам на воде.



Является ли зритель созерцателем? Или произведение «впитывает» его в себя?

Среди всех этих цветовых изменений в какие-то моменты пространство целиком окрашивается в исходные цвета. В такие моменты оно кажется плоским, а когда происходит возвращение к предшествовавшему состоянию, вновь приходит ощущение объема. Работа, выглядящая то объемной, то плоской, то вновь объемной, оказывает на зрителя «поглощающее» воздействие чередой этих трансформаций.

Между тем другая работа под названием «Floating in the Falling Universe of Flowers» («Плыть по опадающей вселенной цветов») создает непосредственное визуальное ощущение погружения. Пространство этого произведения имеет форму купола, на котором по всему кругу рождаются, расцветают, опадают и засыхают цветы, причем вся эта череда перемен протекает быстро, и когда следишь за происходящим сидя или откинувшись на спину, погружаешься в иллюзию, будто ты плывешь в этом изменчивом мире.

Работа под названием «Зарисовка на поверхности воды танцующими с людьми карпами» представляет собой пространство, подобное бассейну; его дно покрыто тонким слоем воды, и зритель проходит по нему босиком. На эту водную поверхность выводятся изображения множества карпов, при соприкосновении с ногами людей изображения превращаются в цветы, которые потом осыпаются. А в какие-то моменты карпы начинают кружиться вокруг человека, оставляя за собой цветные линии.



Работа бесконечно изменяется, отражая в каждый момент, где находятся и куда направляются зрители

Таким образом словно само присутствие зрителя и других людей создает изменяющееся изображение, делая зыбкой грань между зрителем и произведением, между зрителем и окружающими.

А работа под названием «Мягкая черная дыра, где ты – это пространство, а пространство – это другие» погружает зрителя, обостряя его физические ощущения посредством мягкого пола, в который ноги утопают при ходьбе. Работа «Сад плавающих цветов: у нас с цветами общий корень, мы единое целое с садом» окунает зрителя в пространство, полное живых орхидей и аромата цветов. Работа «Бесконечная кристаллическая вселенная» переносит зрителя внутрь скульптуры, формируемой скоплениями световых точек. Экспозиция teamLab Planets состоит в общей сложности из 11 произведений, вызывающих у зрителя ощущение погружения.



Пространство, где пышно цветут бесчисленные орхидеи. Аромат цветов тоже является частью произведения

Все началось с дискомфорта, испытываемого у экрана телевизора

Все эти работы члены teamLab создают в стремлении к «миру без границ». «Окуная» зрителя в произведение, они пытаются поколебать его восприятие границ между собой и произведением, а также окружающим миром.

К примеру, между Землей и космосом не существует никакой четко очерченной границы. Но при логическом восприятии слова «Земля» у людей возникает ошибочное ощущение, будто такая граница есть, будто Земля является чем-то обособленным.



«Откликающийся сад космического мха»

Мир, высеченный таким образом в наших головах, нужно заново осознать как непрерывный, не имеющий границ. Вот что является главной темой творчества этого объединения, которую его лидер Иноко Тосиюки вынашивал еще до возникновения teamLab.

При просмотре телевизионных передач отображаемый на экране мир воспринимается как какое-то обособленное наложение на тот мир, в котором ты непосредственно находишься, иначе говоря, появляется ощущение отсутствия собственной связанности с тем, что происходит на телеэкране. Иноко обратил внимание на это ощущение еще во время учебы в полной средней школе и задумался о том, что снимки лесных и горных пейзажей тоже очень отличаются от той природы, которую человек воспринимает непосредственно. Это побудило его задаться вопросами: «Почему при взгляде на мир через объектив создается граница, демонстрируется некий «мир с другой стороны», отчего возникает ощущение рассеченности мира надвое?» Иноко стал задумываться о том, нет ли каких-то иных способов рассечения пространства, и занялся их поисками. (Источник: материал под названием «Хотим продвинуть человечество вперед: безграничный мир teamLab»).

teamLab: команда друзей из Токийского университета

Сразу по окончании Технического факультета Токийского университета Иноко сформировал команду teamLab из товарищей по университетской учебе, а также друзей детства. Поскольку они занимались веб-дизайном, разработкой приложений, а также бизнесом по решению задач с помощью информационных технологий, группа явила собой объединение художников, программистов, инженеров и других специалистов, которые начали создавать произведения с использованием цифровых технологий.

В творческих поисках самовыражения команда пришла к успеху в создании «произведений, не позволяющих провести границу между миром, в котором находится зритель, и работой, на которую он смотрит».

Эти работы авторы показали деятелю современного искусства Мураками Такаси, который посетил их офис по рекомендации одного из знакомых, и тот дал высокую оценку, отметив, что это нужно показывать всему миру. В 2011 году состоялась первая сольная выставка в тайваньской галерее «Кайкай Кики», которой руководит Мураками, после чего плоды творчества группы стали быстро распространяться по всему миру.

Вот что говорит о произведениях и мировоззрении участник teamLab Кудо Гаку.

«В момент, когда мы замечаем радугу или какое-то другое явление, когда мы чувствуем свою связанность с природой или еще чем-нибудь, у нас обязательно появляется мысль о том, как прекрасно жить. Мы считаем, что ощущение того, как прекрасен мир, как он замечателен, возникает у нас в те самые моменты, когда мы едины с этим миром, и поэтому teamLab отображает такой «мир без границ» в своем творчестве.



Кудо Гаку

Участники teamLab, и в первую очередь их лидер Иноко, известны своей сильной индивидуальностью, и прекрасно уже то, что тонкие нити отношений и стечения обстоятельств объединили их в этот коллектив. Это уникальное мировоззрение они и выражают своим искусством.

«Всегда стремимся выразить одно и то же»

Никто не считал, сколько всего произведений уже продемонстрировано в стране и за рубежом, но если говорить о крупных постоянных экспозициях на данный момент, то в Токио это teamLab Planets и teamLab Borderless, которая только-только открылась после февральского переезда из района Одайба в комплекс Адзабудай Хилз, а кроме того – экспозиции в Осаке, Макао, Пекине, Сингапуре и Джидде в Саудовской Аравии.

В мае также открылась постоянная экспозиция в одной из трех мега-галерей Pace – той, что находится в Нью-Йорке, а в Абу-Даби принято решение уже в этом году завершить подготовку экспозиции крупномасштабного музея teamLab Phenomena Abu Dhabi площадью 17 тыс. квадратных метров.

Отметим, что демонстрируемые произведения трансформируются от двухмерных работ с использованием экранов наподобие представленной на первой выставке работы «Жизнь существует за счет жизненной силы» к трехмерным объемистым работам, которые и составляют по большей части крупные постоянные экспозиции. Концепция не прекращает эволюционировать, давая все новые побеги – границы между человеком и произведением, границы между экспонатами, взаимосвязанность людей, связанность со временем.

Между тем Кудо отмечает:

«То, что рождается усилиями teamLab, неизменно в своей основе. Мы просто продолжаем стремиться к «миру без границ», потому что убеждены, что он прекрасен. Здесь, в teamLab Planets, мы хотим поколебать ощущения того, кто пробует на себе наши работы, хотим сильно затронуть эмоциональную сторону каждого зрителя. Обязательно приходите и испытайте это сами».

Каким образом команда teamLab будет строить прекрасный мир, который она стремится показать, в дальнейшем? Их творчество вызывает желание следить, не отрывая глаз.

Подготовка материала и текст: Сугихара Юка, редакция POWER NEWS

Фотографии: Ёкодзэки Кадзухиро

Фотография к заголовку: The Infinite Crystal Universe