Япония и Вьетнам подтверждают более тесное сотрудничество в сфере безопасности

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Токио, 13 июля (Jiji Press). Министры обороны Японии и Вьетнама подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности в поддержку инициативы «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро встретился со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Донгом в Министерстве обороны Японии в Токио. Они обсудили такие вопросы, как региональные дела и пути развития сотрудничества в области оборонной техники и технологий.

«В условиях сложной глобальной обстановки в сфере безопасности сотрудничество между оборонными ведомствами Японии и Вьетнама приобретает всё большее значение», – сказал Коидзуми.

Донг заявил Коидзуми, что Вьетнам будет работать над дальнейшим развитием оборонных связей, соответствующих всеобъемлющему стратегическому партнёрству между двумя странами, сославшись на саммит между премьер-министром Японии Такаити Санаэ и её вьетнамским коллегой Ле Минь Хынгом в мае.

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