Японская команда исследователей выяснила, почему у молодых людей развиваются опухоли костей

Новости

Токио, 16 июля (Jiji Press). Японская команда исследователей, проведя исследование на мышах, разгадала тайну того, почему злокачественные опухоли костей вблизи коленей чаще развиваются у подростков.

Обычно в остеобластах, участвующих в образовании костной ткани, поддерживается хороший баланс между функцией стимуляции пролиферации клеток и функцией предотвращения рака. Группа исследователей из Токийского университета и других учреждений обнаружила, что остеосаркома возникает, когда этот баланс нарушается.

В Японии ежегодно около 200 человек заболевают остеосаркомой, и многие из них – в возрасте от 10 до 19 лет. Во многих случаях опухоль кости локализуется в бедренной или большеберцовой кости вблизи коленей.

Однако оставалось неясным, почему такие опухоли, как правило, концентрируются в определённых областях и развиваются особенно у людей, находящихся в периоде полового созревания.

Исследовательская группа под руководством профессора национального университета Ямады Ясухиро проанализировала незрелые остеобласты на концах длинных костей вблизи коленей у растущих мышей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме