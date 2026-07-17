Японская команда исследователей выяснила, почему у молодых людей развиваются опухоли костей
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Токио, 16 июля (Jiji Press). Японская команда исследователей, проведя исследование на мышах, разгадала тайну того, почему злокачественные опухоли костей вблизи коленей чаще развиваются у подростков.
Обычно в остеобластах, участвующих в образовании костной ткани, поддерживается хороший баланс между функцией стимуляции пролиферации клеток и функцией предотвращения рака. Группа исследователей из Токийского университета и других учреждений обнаружила, что остеосаркома возникает, когда этот баланс нарушается.
В Японии ежегодно около 200 человек заболевают остеосаркомой, и многие из них – в возрасте от 10 до 19 лет. Во многих случаях опухоль кости локализуется в бедренной или большеберцовой кости вблизи коленей.
Однако оставалось неясным, почему такие опухоли, как правило, концентрируются в определённых областях и развиваются особенно у людей, находящихся в периоде полового созревания.
Исследовательская группа под руководством профессора национального университета Ямады Ясухиро проанализировала незрелые остеобласты на концах длинных костей вблизи коленей у растущих мышей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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