Япония и Греция договорились о сотрудничестве в области морской безопасности

Новости

Токио, 16 июля (Jiji Press). Главы дипломатических ведомств Японии и Греции договорились об укреплении сотрудничества между странами в области морской безопасности в целях обеспечения свободы судоходства и безопасности морских перевозок.

В ходе встречи в Токио министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил своему греческому коллеге Георгиосу Герапетритису, что Япония хочет более тесно сотрудничать с Грецией для продвижения инициативы «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Герапетритис заявил, что усилия Японии важны для продвижения таких ценностей, как верховенство права.

Оба министра также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и сошлись во мнении, что скорейшее восстановление свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе имеет решающее значение.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме