Курс йены по отношению к доллару остаётся минимальным за 39 лет

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Токио, 22 июля (Jiji Press). В Токио доллар торговался на уровне около 163 йен, оставаясь на самом высоком уровне примерно за 39 лет по отношению к японской валюте.

Трейдеры покупали доллары как актив-убежище на фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В 17:00 курс доллара составлял 162,94-94 йены, что выше показателя 21 июля в 162,60-60 йен.

Повышение долгосрочных процентных ставок в США, вызванное ростом цен на нефть и ожиданиями увеличения торгового дефицита Японии, также способствовало укреплению доллара по отношению к йене.

Заявление премьер-министра Японии Такаити Санаэ о намерении проводить масштабные бюджетные расходы, сделанное в опубликованных 21 июля экономических и фискальных рекомендациях, по всей видимости, усилило понижающее давление на йену.

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