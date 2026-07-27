Российский военный самолёт вторгся в воздушное пространство над островами, на которые претендует Япония

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Министерство обороны Японии заявило, что разведывательный самолёт Ил-20 российских военных вторгся в воздушное пространство Японии над северо-западными островами Тихого океана, контролируемыми Москвой и на которые претендует Токио.

Для реагирования на ситуацию был поднят в воздух истребитель Сил самообороны Японии.

Согласно данным Объединённого штаба министерства, российский самолет, прибывший с континента, пролетел через Охотское море в Тихий океан и направился на юг, в районы у северо-восточного побережья японской префектуры Мияги, омываемой Тихим океаном.

Затем самолёт совершил перелет в Японское море через Охотское море.

Представитель министерства заявил, что в настоящее время Япония находится в ситуации, когда она практически не в состоянии осуществлять юрисдикцию над спорными островами, добавив, что территориальный вопрос необходимо решить путем дипломатических переговоров.

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