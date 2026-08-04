Япония и США объявили о совместной интервенции по покупке йены с США

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Финансовые руководители Японии и США заявили, что 31 июля по восточному времени США две страны провели согласованную интервенцию на валютном рынке, направленную на покупку йены.

Министр финансов Японии Катаяма Сацуки 3 августа заявила, что эта интервенция, осуществленная «в координации с» Министерством финансов США, основана на совместном заявлении, опубликованном в сентябре прошлого года руководителями финансовых ведомств двух стран. По её словам, эта мера «противодействовала чрезмерной волатильности и неконтролируемым колебаниям японской йены в последние месяцы».

Министерство финансов «сохраняет внимательность и поддерживает тесную связь с нашими коллегами из Министерства финансов США, – заявила министр. – Мы без колебаний предпримем дальнейшие совместные меры».

В сообщении, опубликованном утром 3 августа по японскому времени на платформе X (ранее Twitter), министр финансов США Скотт Бессент признал скоординированные действия и заявил: «Мы решительно поддерживаем решительные рыночные и монетарные шаги Японии по исправлению существенной недооценки йены».

«Мы без колебаний примем участие в дальнейших совместных интервенциях», – сказал он, указав, что власти США будут тесно сотрудничать с правительством Японии и Банком Японии для решения проблемы обесценивания йены по отношению к доллару.

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