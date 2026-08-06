Япония протестует против российских учений вблизи спорных островов

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Япония выразила протест после того, как Россия уведомила Токио о проведении военных учений вблизи спорных островов в северо-западной части Тихого океана, начиная с 5 августа.

По словам представителей японского правительства, Россия заявила, что учения с боевой стрельбой будут проводиться до 10 августа в водах у островов Кунасири и Эторофу, двух из четырёх островов, контролируемых Россией и на которые претендует Токио. Эти четыре острова в Японии называются Северными территориями.

Япония по дипломатическим каналам выразила протест против действий России по усилению своих вооруженных сил вокруг Северных территорий, включая последние учения.

В последнее время Россия активизировала военную деятельность вокруг Северных территорий. В конце июля она объявила о проведении ракетных учений Тихоокеанского флота вдоль побережья острова Тисима и четырёх контролируемых Россией островов, которые в России называют Курильскими островами.

Четыре острова были захвачены у Японии Советским Союзом ближе к концу Второй мировой войны. Территориальный вопрос препятствует заключению послевоенного мирного договора между Токио и Москвой.

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