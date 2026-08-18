Китайское судно подозревают в проведении гидрографических исследований в исключительной экономической зоне Японии у берегов Окинавы

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Наха, префектура Окинава, 17 августа (Jiji Press). Береговая охрана Японии сообщила, что в море в пределах исключительной экономической зоны Японии у самой южной префектуры Окинава было замечено китайское исследовательское судно с проволокообразным объектом.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны, расположенного в Нахе, столице префектуры Окинава, патрульный корабль береговой охраны заметил судно Dong Fang Hong 2, проводившее операцию около 13:55 в воскресенье примерно в 106 километрах к западу от острова Куме.

Береговая охрана передала китайскому судну по радио указание остановиться, заявив, что морские исследования без согласия Японии не допускаются.

Утром 17 августа китайское судно продолжало свою деятельность.

В штаб-квартире также сообщили, что судно Xiang Yang Hong 21, ещё одно китайское судно, было замечено 15августа около 16:50 в исключительной экономической зоне Японии у острова Куба, ещё одного острова Окинавы. Оно покинуло этот район около 22:15 того же дня.

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