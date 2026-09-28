В исключительной экономической зоне Японии замечено китайское исследовательское судно

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Наха, префектура Окинава, 27 сентября (Jiji Press). Китайское научно-исследовательское судно было замечено в пределах исключительной экономической зоны Японии у берегов префектуры Окинава, сообщила Береговая охрана Японии.

По данным штаба 11-го регионального управления Береговой охраны, расположенного в столице Окинавы Нахе, исследовательское судно «Кэсюэ» было замечено сбрасывающим в море предмет, похожий на провод, в пределах исключительной экономической зоны примерно в 72 километрах к северу от острова Исигаки в префектуре Окинава.

Береговая охрана подтвердила деятельность судна около 12:10. Организация по радио запросила прекращение обследования, заявив, что океанографические исследования в этих водах без согласия Японии запрещены.

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