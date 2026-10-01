В японских ресторанах набирают популярность услуги входа без очереди за дополнительную плату (Fast Pass)

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Так называемые услуги «быстрого входа», позволяющие клиентам получить приоритетный вход за определённую плату, всё чаще используются ресторанами и пользуются особой популярностью среди молодёжи и туристов, желающих избежать очередей.

Одна из систем быстрого доступа для предприятий общественного питания –SuiSui, которую по состоянию на 18 сентября внедрили 104 заведения в 20 префектурах Японии. По словам оператора, ей в основном пользуются рестораны в центральных районах городов и туристических местах, где обычно образуются очереди.

Пользователи сервиса могут отсканировать QR-код, размещённый снаружи каждого магазина, с помощью своих смартфонов, и заранее приобрести билеты для приоритетного входа. Цены варьируются в зависимости от магазина, но обычно составляют от 500 до 2000 йен и меняются в зависимости от количества посетителей.

В декабре 2023 года этот сервис был внедрён в одном из филиалов сети раменных Butayama, расположенном в подземном торговом комплексе, напрямую соединённом с Токийским вокзалом.

В ресторане время ожидания может достигать от 30 минут до часа в обеденное и вечернее время. Услуга Fast Pass используется в среднем около шести раз в день в будние дни.

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