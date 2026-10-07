Компания Suzuki выпустит самый дешёвый мини-электромобиль в Японии

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. объявила о выпуске 16 ноября своего первого мини-электромобиля по минимальной цене в 2,12 миллиона йен, что является самой низкой ценой на мини-электромобиль в Японии.

Мини-автомобиль e Sky будет даже дешевле, чем Racco mini EV от китайского гиганта электромобилей BYD Co., цена которого составляет 2,14 миллиона йен. С учётом государственной субсидии в размере 568 000 йен, e Sky обойдется всего в 1 552 000 йен.

При разработке нового мини-электромобиля компания Suzuki сосредоточилась на простоте управления в стеснённых условиях и удобстве, опираясь на многолетний технический опыт в производстве мини-автомобилей.

Автопроизводитель также стремился к снижению веса и повышению энергоэффективности, благодаря чему запас хода его мини-электромобиля составляет 310 километров, что является одним из лучших показателей в сегменте.

Компания Suzuki стремится продавать 1000 автомобилей в месяц, привлекая покупателей, переходящих с бензиновых моделей.

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