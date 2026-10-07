Компания Suzuki выпустит самый дешёвый мини-электромобиль в Японии
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 октября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. объявила о выпуске 16 ноября своего первого мини-электромобиля по минимальной цене в 2,12 миллиона йен, что является самой низкой ценой на мини-электромобиль в Японии.
Мини-автомобиль e Sky будет даже дешевле, чем Racco mini EV от китайского гиганта электромобилей BYD Co., цена которого составляет 2,14 миллиона йен. С учётом государственной субсидии в размере 568 000 йен, e Sky обойдется всего в 1 552 000 йен.
При разработке нового мини-электромобиля компания Suzuki сосредоточилась на простоте управления в стеснённых условиях и удобстве, опираясь на многолетний технический опыт в производстве мини-автомобилей.
Автопроизводитель также стремился к снижению веса и повышению энергоэффективности, благодаря чему запас хода его мини-электромобиля составляет 310 километров, что является одним из лучших показателей в сегменте.
Компания Suzuki стремится продавать 1000 автомобилей в месяц, привлекая покупателей, переходящих с бензиновых моделей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Авиакомпания ANA вместе с американской компанией, спонсируемой Toyota, работает над созданием коммерческого «летающего автомобиля»
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов