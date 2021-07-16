إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إلى هضبة التبت وجبال الأنديز، وحتى إلى حوض نهر الغانج… سافر المصور نوماتشي كازويوشي إلى أبعد بقاع الأرض، باحثًا عن روح الإنسان في مواجهة الطبيعة القاسية. بعدسته، لم يكن يوثق مجرد مشاهد، بل كان يسبر أغوار حكايات أناسٍ جعلوا من الإيمان دربًا لمواجهة الحياة. بين الصلوات الخاشعة والأعمال التقليدية المتجذرة في ثقافاتهم، رسم نوماتشي صورة للعالم حيث تلتقي الروحانية بقسوة الطبيعة، وحيث تبقى الإنسانية نابضة رغم كل التحديات.

منذ سبعينيات القرن الماضي، شهد التصوير الفوتوغرافي الوثائقي الياباني تحولًا كبيرًا، حيث دخل مرحلة جديدة من التطور والتوسع. ومع تأثير النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته اليابان في تلك الفترة، ازداد عدد المصورين اليابانيين الذين اختاروا الإقامة لفترات طويلة خارج اليابان، وليس فقط داخل البلاد. وقد سمح هذا التحول للمصورين باستكشاف موضوعات متنوعة وتوثيق ثقافات وحضارات مختلفة من حول العالم. في نفس الفترة، شهد العالم تغيرات كبيرة في مجال الصحافة المرئية. ففي عام 1972، توقف صدور مجلة ”لايف“ الأمريكية الشهيرة، التي كانت تركز على الرسوم البيانية للصور الإخبارية وتفخر بمبيعات تجاوزت ثمانية ملايين نسخة. ومع ذلك، بفضل طفرة السفر وزيادة الاهتمام بالثقافات المختلفة، خاصة في الغرب، دخلت المجلات المرئية مثل ”ناشيونال جيوغرافيك“ و”جيو (GEO)“ عصرًا ذهبيًا من الازدهار. وفي اليابان أيضًا، توالى صدور المجلات المرئية التي ركزت على نشر الصور الفوتوغرافية الملتقطة خارج البلاد. من بين هذه المجلات كانت ”PLAYBOY الشهرية“، و”DAYS JAPAN“، و”MARCO POLO“، و”Bart“. وقد لعبت هذه المجلات دورًا مهمًا في تقديم أعمال مصوري التصوير الوثائقي اليابانيين إلى جمهور أوسع. وكان نوماتشي كازويوشي أحد أبرز المصورين الذين برزوا في هذه الفترة. فقد نشر سلسلة من الأعمال الوثائقية الرائعة في هذه المجلات واحدة تلو الأخرى، كما قام بنشر كتب مصورة حظيت بانتشار دولي. وقد وسع نوماتشي من مجال نشاطاته، حيث أصبحت أعماله معروفة ليس فقط في اليابان، ولكن أيضًا على المستوى العالمي، مما ساهم في تعزيز مكانة التصوير الفوتوغرافي الياباني في الساحة الدولية. هذه الفترة الذهبية للتصوير الوثائقي الياباني لم تكن فقط نتيجة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي، ولكن أيضًا بسبب الاهتمام المتزايد بالثقافات الأخرى والرغبة في استكشاف العالم من خلال عدسة الكاميرا. وقد ترك هذا العصر إرثًا غنيًا من الأعمال الفوتوغرافية التي لا تزال تُعتبر مرجعًا مهمًا لفهم الثقافات والحضارات المختلفة.

رحلة الصحراء الكبرى التي كانت نقطة التحول

وُلد نوماتشي في عام 1946 في قرية ميهارا التابعة لمنطقة هاتا في محافظة كوتشي. وعندما كان في مدرسة كوتشي الثانوية الصناعية، ركز على ممارسة الجودو وفاز ببطولة المحافظة، ولكن عندما حصل على أول كاميرا له في سنته الثانية من المدرسة الثانوية، فتح عينيه على متعة التصوير الفوتوغرافي. وبعد تخرجه من نفس المدرسة في عام 1965، انضم إلى شركة ماتسوشيتا دينكو في أوساكا، لكنه لم يستطع التخلي عن مشاعره تجاه التصوير الفوتوغرافي، وترك الشركة بعد عامين. ولأنه كان يطمح أن يصبح مصورا فوتوغرافيا، فقد انتقل إلى طوكيو ودرس تحت إشراف هانيدا توشيو، ولاحقا كيجيما تاكاشي، بهدف أن يصبح مصورا تجاريا وإعلانيا. وفي عام 1971، أسس بشكل مستقل أستوديو نوم (STUDIO NOM) المتخصص في التصوير الفوتوغرافي التجاري.

كانت نقطة التحول في طريقة التصوير لدى نوماتشي هي القيام برحلة تزلج في جبال الألب الأوروبية مع أصدقائه في عام 1972. ففي طريق العودة، اشترى سيارة مستعملة، واجتاز البحر الأبيض المتوسط، وقام برحلة في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا. وكانت تلك أول مرة يذهب فيها إلى الصحراء الكبرى، حيث كان مفتونا بشدة بتضاريس الأرض الواسعة التي تشكلت خلال مئات ملايين السنين منذ نشوء الكرة الأرضية، وطريقة حياة الناس الذين يعيشون في المناطق الجافة حيث يكون الاختلاف في درجات الحرارة بين النهار والليل في بعض الأحيان ما يقارب أربعين درجة مئوية، وقام بالسفر إلى هناك عدة مرات.

نوماتشي كازويوشي.

وبعد ذلك ذهب عشر مرات للتصوير في الصحراء الكبرى حتى عام 1993، وتجاوزت مدة إقامته هناك 800 يوم بالمجموع. حيث كان أحيانا يقوم بمرافقة قوافل الإبل، وزيارة الرسومات على الجدران التي تم رسمها ما قبل التاريخ عن طريق الجو، وتكللت أولى نتائج رحلاته في الصحراء، والتي تراكمت وهو يكافح من أجل الحفاظ على الأفلام في درجات حرارة مرتفعة، بنشر كتاب مصور تحت عنوان ”الصحراء الكبرى بين الرمال والسماء“ (دار هيبونشا للنشر) في عام 1978.

رجل يصلي فوق رمال الصحراء الحارة متجها إلى مكة، بعد تناوله غداء بسيطا. بعد انتهائه من الصلاة عاد إلى القافلة خلفه. تم التقاط الصورة في عام 1978 في منطقة فزان في جنوب غرب ليبيا. من كتاب ”الصحراء الكبرى بين الرمال والسماء“.

تم نشر الكتاب بالتعاون مع دور نشر دولية بدءا من دار Mondadori في إيطاليا، وحتى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتمت إقامة معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان ”الصحراء الكبرى“ في قاعة عرض نيكون (Nikon) في حي جينزا في طوكيو. بالإضافة إلى ذلك، قام في عام 1979 بنشر كتاب مصور قام بالتقاط صوره لمدة طويلة في إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، والتي كانت مسرحا لقصص التوراة التي قرأها أثناء رحلته في الصحراء، تحت عنوان ” SINAIرحلة الكتاب المقدس..على خطى موسى“ (دار هيبونشا للنشر)، وذلك في أربع دول في وقت واحد مثل إيطاليا وغيرها. ومع نشر هذين الكتابين المصورين، اكتسب التصوير الوثائقي الواسع النطاق لنوماتشي اهتماما دوليا.

عمل وثائقي يستفيد بشكل كامل من تقنيات التصوير الإعلاني

بعد ذلك، عكف نوماتشي على مشروع كبير لتتبع نهر النيل، الذي يتدفق عبر القارة الإفريقية، من منبعه إلى مصب النهر. حيث سافر عبر حوضي النيل الأبيض والنيل الأزرق، بما في ذلك مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وذلك على متن سيارة لاند كروزر قام بجلبها من اليابان، خمس مرات بين عامي 1980 و1982، واستغرقت الرحلة ما مجموعه 400 يوم. ومجموعة الصور تلك كانت مليئة بصور صادمة لأفراد قبيلة الدينكا التي تعيش مع الأبقار في سافانا جنوب السودان، ومصارعي منطقة النوبة الذين يقومون بطلي أجسادهم بالرماد، والحجاج الذين يصلون في الكنائس المحفورة في صخور لاليبلا في المرتفعات الإثيوبية.

صبي من قبيلة الدينكا ينفخ في الأعضاء التناسلية للبقرة لتحفيزها جنسيا كي تقوم بإنتاج الحليب. تم التقاط الصورة في عام 1983 في المناطق النائية في جنوب السودان. من كتاب ”بحر أفريقيا يتدفق“.

يظهر في كتاب الصور ”بحر أفريقيا يتدفق“ (دار شوئيشا للنشر، عام 1983)، والذي يضم تلك الصور التي تم التقاطها لحوض النيل، أسلوب التصوير الفوتوغرافي لنوماتشي خلال هذه الفترة بوضوح. حيث استخدم قدرته على الحركة باستخدام سيارة لاند كروزر والطائرات لتغطية مساحات واسعة، وفي نفس الوقت أقام عدة مرات ولفترات طويلة، ليقوم بإنتاج سلسلة صور متنوعة. علاوة على ذلك، ارتبط عمله ”الصحراء الكبرى بين الرمال والسماء“ بالتصوير في منطقة النوبة شمال السودان ومصر والتي هي جزء من العالم الإسلامي، حيث تفرع هذا العمل وارتبط بالموضوع التالي.

وكان لقيامه بالتصوير الإعلاني والتجاري في الفترة التي بدأ فيها عمله كمصور معنى كبيرا. ففي عالم الإعلان، يكون المفتاح هو كيفية تقديم صور ذات موضوع واضح ولها قدرة قوية على إغراء المستهلك. والاستفادة الكاملة من القوة الوصفية الحية للتصوير الفوتوغرافي الملون، والكشف عن العالم المجهول للقارئ، وإعطاء المفاجأة والإثارة، والتأكيد على المشهد المرئي للموضوع، كل هذا يدخل ضمن أسلوب تصوير تأسس في تلك الفترة. وكانت تلك أيضا محاولة للاستفادة بشكل إيجابي من تقنيات التصوير الإعلاني وطرق نقل الرسائل في التصوير الوثائقي. وأقام نوماتشي معرض صور في صالات العرض في جميع أنحاء اليابان تحت عنوان ”بحر!“، بالتزامن مع نشر كتاب الصور ”بحر أفريقيا يتدفق“. وزاد المعرض من شهرته كمصور، وحصل على جائزة دومون كين الثالثة لعام 1984 عن كتاب الصور ”الصحراء الكبرى النائية“ (دار إيوانامي شوتين للنشر) الذي نُشر في نفس العام الذي تم فيه نشر كتاب ”بحر أفريقيا يتدفق“.

رحلة الاثني عشر ألف كيلومتر للحزب الشيوعي الصيني

تستمر رحلة تصوير نوماتشي الذي يتميز بقدرة على التحرك بحيوية وقدرة مميزة على الإبداع. وفي إطار تغطيته لمنطقة حوض النيل، قام بالتقاط صور لأجزاء مختلفة من إثيوبيا، بدءا من عام 1980، وحتى عام 1997، حيث سافر إلى هناك تسع مرات، وأقام 426 يوما بالمجموع. وقام في نهاية المطاف بجمع تلك الصور في كتاب صور تحت عنوان ”يا إلهي، يا إثيوبيا“ (دار شوئيشا للنشر، عام 1998، نُشر في نفس الوقت في ألمانيا وبريطانيا). ف وتم نشر كتاب صور تحت عنوان ”إثيوبيا، الصندوق المقدس الأسطوري“ (دار كيرفس للنشر، عام 2018).

في عيد تيمكات (مهرجان عيد تعميد المسيح)، يتدفق المؤمنون الأرثوذكس الإثيوبيون على الجدران الصخرية المحيطة بالكنائس المحفورة في صخور لاليبلا ذات الصخور الطفية المجوفة، ويستمعون إلى خطبة الكاهن. والمسيحية الأرثوذكسية الإثيوبية هي ديانة مسيحية تطورت بشكل مستقل في إثيوبيا وفقا لتعاليم الديانة اليهودية القديمة. تم التقاط الصورة في منطقة لاليبلا في إثيوبيا في عام 1981. من كتاب ”بحر أفريقيا يتدفق“.

وبطلب من مجلة ”DAYS JAPAN“ بدأ في شهر يونيو/حزيران من عام 1988 رحلة تصوير ”طريق المسيرة الطويلة“ الذي سار فيه الحزب الشيوعي الصيني على طول اثني عشر ألف كيلومتر، واستمرت حتى شهر مايو/أيار من العام التالي، وانتهت بنشر كتاب صور تحت عنوان ”الخيال والواقع في المسيرة الطويلة، الصين الأرض الواسعة للواقعية“ (قسم النشر في مركز المعلومات، عام 1989). ففي رحلة السير في طريق المسيرة الطويلة التي استمرت لمدة عام، بدءا من جبال جينغانغ التي انطلقت منها انتفاضة ماو تسي تونغ (عام 1927)، حيث تم الاحتفاظ بالعلم العسكري الذي تم رفعه في ذلك الوقت في متحف بكين العسكري، وتجاوز نهر شيانغ، والمرور بهضبة التبت، وصولا إلى هضبة هوانغتو في شمال مقاطعة شنشي، شاهد نوماتشي المظهر الحي لـ ”ماضي، وحاضر، ومستقبل الصين كما هو“. وبعد الانتهاء من التصوير والذهاب إلى بكين، صادف وقوع حادثة ميدان تيانانمن. ويقول في خاتمة ذلك الكتاب ”لقد أدركت المشاعر التي لا توصف تتصاعد من أعماقي“ عندما سمع المتظاهرين الشباب الإيغور يهتفون ”الله أكبر!“

صف من البدو ينتظرون رئيس الكهنة (اللاما) المدعو إلى حدث ديني في المروج. تم التقاط الصورة في المروج الواسعة التي تقدم إليها الجيش الأحمر الصيني في الماضي في مقاطعة سيشوان الصينية. كان تجاوز هذه المروج الواسعة هو التحدي الأكبر في المسيرة الطويلة للجيش الأحمر. من كتاب ”الخيال والواقع في المسيرة الطويلة، الصين الأرض الواسعة للواقعية“.

في عام 1990، حصل نوماتشي على جائزة الوافد الجديد لوزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والجائزة السنوية لجمعية التصوير اليابانية عن كتاب ”الخيال والواقع في المسيرة الطويلة، الصين الأرض الواسعة للواقعية“، وكتاب الصور ”النيل“ (قسم النشر في مركز المعلومات، عام 1989) الذي نُشر في نفس الوقت في سبع دول كاليابان والولايات المتحدة وبريطانيا. وقام بتطوير موضوع ”الخيال والواقع في المسيرة الطويلة“ بشكل أكبر، ونشر كتاب صور تحت عنوان ”التبت أرض السماء الواسعة“ (دار شوئيشا للنشر، عام 1994) أيضا، والذي قام بتصويره في مناطق هضبة التبت بما فيه الحج إلى جبال كايلاس حتى عام 1992، حيث تم نشره في نفس الوقت في ألمانيا والولايات المتحدة وآسيا.

”شكل الصلاة“ لدى أفواج حجاج مكة

من خلال التصوير في التبت، تأثر نوماتشي بالمظهر الصادق لحجاج ”الزحف“ الذين يلقون بأجسادهم على الأرض ويتقدمون باتجاه المكان المقدس المسمى لاسا، ويتوجهون إلى الإله من خلال الخوف والامتنان للطبيعة. وبمناسبة ذلك، بدأ بالبحث عن ”الشكل الذي يمكن أن يُقال عنه إنه الشكل الأولي للصلاة“ بشكل رئيسي والذي يكون مشتركا لدى الحجاج وفي الطقوس الدينية في جميع أنحاء العالم.

حجاج يتجهون إلى منطقة لاسا المقدسة في التبت زحفا وهم يرتلون الكتاب المقدس لدى البوذيين. تم التقاط الصورة في عام 1989. من كتاب ”الخيال والواقع في المسيرة الطويلة، الصين الأرض الواسعة للواقعية“.

منذ قيامه بالتصوير في الصحراء الكبرى لأول مرة في عام 1972، سافر نوماتشي إلى مناطق نائية حول العالم. حيث تمتد هناك الأرض الشاسعة التي لا تسمح باختراق الحضارة الحديثة لها، ولم يسعه إلا الشعور بقوة بـ ”وجود عظيم يفوق البشر“. ومن هناك، بدأ يفكر حول ما إذا كان من الممكن تصوير ”شكل الصلاة“ الذي يتواجه فيه الإله والبشر بشكل مباشر، بغض النظر عن الاختلافات بين المعتقدات البدائية، والإسلام، والمسيحية، والبوذية.

وعلى وجه الخصوص، أصبح أكثر حماسا لمواجهة العالم الروحاني للإسلام، والذي ظل عالقا في ذهنه منذ قيامه بالتصوير في الصحراء الكبرى. وفي عام 1994 طلبت دار نشر سعودية من نوماتشي القيام بتصوير مساجد المدينة المنورة. وبمناسبة ذلك، قام بنطق الشهادة في المركز الإسلامي في اليابان في حي سيتاغايا في مدينة طوكيو في شهر ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ودخل في الإسلام. وبالطبع كان ذلك من أجل القيام بتصوير مكة والمدينة اللتين هما أعظم مكانين مقدسين في الإسلام، ولكن نبت في داخل نوماتشي تعاطف قوي مع الإسلام الذي نشأ في بيئة صحراوية قاسية.

وبدأت رحلة تصوير مكة والمدينة في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1995. وقام بنشر كتاب صور تحت عنوان ”حج مكة“ (دار شوئيشا للنشر، عام 1997) والذي جمع فيه صور متنوعة بدءا من صور صلاة ليلة القدر التي تقام في شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة ويشارك فيها أكثر من مليون شخص، وتم نشر هذا الكتاب في ست دول في نفس الوقت بما فيها الإمارات العربية المتحدة. وفي نفس العام تم نشر كتاب صور تحت عنوان ”المدينة المنورة“ من قبل دار ثراء العالمية للنشر في السعودية. ويمكن القول إن صورة حشد من الحجاج وهم يحيطون بالكعبة في مكة على شكل دوامة ضخمة هي تتويج لبحثه عن ”شكل الصلاة“.

صلاة قيام الليل في المسجد الحرام في مكة في السعودية التي يشارك فيها مليون شخص، وتقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان. وتُعتبر هذه الليلة التي تُسمى بليلة القدر أعظم ليلة مقدسة حيث أوحي فيها القرآن من الله إلى النبي محمد. تم التقاط الصورة في عام 1997. من كتاب ”حج مكة“.

أطفال العمال الأجانب وهم يتعلمون القرآن في صف لتعليم القرآن في المدينة المنورة في السعودية. تم التقاط الصورة في عام 1997. من كتاب ”حج مكة“.

وأيضا، تم نشر كتاب صور تحت عنوان ”بلاد فارس“ (دار هيبونشا للنشر، عام 2009) والذي يقدم بشكل شامل جوهر الثقافة الفارسية الدقيقة والمهيبة لدى الشيعة الذين لديهم عقيدة مختلفة عن الإسلام السني.

رجال حزينون يقومون برفع طفل صغير على أنه الابن الأصغر للإمام الحسين الذي قتل بإطلاق سهم عليه في أرض كربلاء بالعراق. تم التقاط الصورة في مدينة مشهد في إيران في عام 2001. من كتاب ”بلاد فارس“.

رحلة مستمرة من التصوير

وحتى بعد نشر كتاب ”حج مكة“ الذي أصبح فاصلا بين مرحلتين، واصل نوماتشي مسيرته كمصور. حيث أقام معارض للصور في مناطق مختلفة تحت عنوان ”أرض الصلاة الواسعة“ والذي جمع فيه أعماله الفنية الرئيسية، بدءا من المعرض الذي أقيم في المتحف الفني في مدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا في عام 2003. وكان كتاب ”إلى الأرض الواسعة ذات البعد المختلف“ (دار صحيفة كوتشي للنشر، عام 2005) عبارة عن كتاب صور يتعقب مسيرة نوماتشي لأكثر من 30 عاما من منظور ”المناظر الطبيعية والبشر“. وبالإضافة إلى ذلك، أقام معرضي صور في المتحف الفني في محافظة كوتشي (عام 2008)، والمتحف الفني للصور في مدينة طوكيو (عام 2009) تحت عنوان ”الحج إلى الأماكن المقدسة“ والذي جمع فيه الصور التي قام بتصويرها حتى الآن، بالإضافة إلى عمله الفني الجديد الذي يضم صور الحجاج في منطقة حوض نهر الغانج وجبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، وقام بنشر كتاب صور يحمل نفس الاسم. وبعد ذلك، قام بنشر كتاب صور تحت عنوان ”الغانج“ (دار شينتشوشا للنشر، عام 2011) يضم مجموعة صور حوض نهر الغانج.

حجاج يغتسلون في كومبه ميلا (مهرجان هندوسي على النهر المقدس). تم التقاط الصورة في منطقة الله آباد المقدسة عند نقطة التقاء نهري الغانج وبراهمابوترا شمالي الهند في عام 2011. من كتاب ”الغانج“.

وفي كتابه بعنوان ”العيش في المرتفعات النائية في التبت والأنديز وإثيوبيا“ (دار نيكي ناشونال جيوغرافيك للنشر، عام 2015)، قام بتصويب كاميرته نحو مظاهر الأشخاص الذين يعيشون في المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 2000~4000 متر فوق مستوى سطح البحر.

رجال يُطلق عليهم اسم أوكوكو (الدببة) ينزلون من الجبل وهم يسحبون الصليب بعد انتهائهم من الصلاة خلال الحج في منطقة كويوريتي والذي بدأ من خلال أسطورة تقول إن صبيا يجسد المسيح قد ظهر في المنطقة المقدسة للإنكا. تم التقاط الصورة في النهر الجليدي الذي يوجد على ارتفاع 5000 متر عن مستوى سطح البحر في منطقة جبال الأنديز في البيرو في عام 2004. من كتاب ”العيش في المرتفعات النائية في التبت والأنديز وإثيوبيا“.

حصل نوماتشي على ميدالية الشريط الأرجواني في عام 2009 لإنجازاته حتى الآن، وتم تعيينه رئيسا لجمعية المصورين المحترفين اليابانية في عام 2019. وعلى الرغم من أنه في منتصف السبعينيات من عمره، إلا أن إبداعه لم يتضاءل على الإطلاق. ويبدو أن رحلة المصور الذي باركه الله ستستمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: صفوف الطواف حول الكعبة في داخل المسجد الحرام في مكة. يقوم الحجاج بسبع دورات عكس اتجاه عقارب الساعة من الزاوية الجنوبية الشرقية للكعبة حيث يوجد الحجر الأسود. من كتاب ”حج مكة“)