دونابي ويوكيهيرا... قدور يابانية تجعل الطهي اليومي أسرع وأسهل

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

تعتبر قدور دونابي الفخارية من الأدوات المألوفة في المطبخ الياباني، فهي تحافظ على الطعام ساخنا لفترة أطول، بينما تعد مقلاة يوكيهيرا مثالية للطهي على نار هادئة.

قدور تحتفظ بالحرارة وتطهو بسرعة أكبر

يقول إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا ”إنهم بعرضون عليّ صورا، ويقولون إنهم يريدون هذا النوع من القدور. لا بد أن الطعام الذي تناولوه فيها كان لذيذا جدا“. الصور التي يعرضها السياح الأجانب عليه على هواتفهم الذكية هي صور لوجبات العشاء التي استمتعوا بتناولها أثناء وجودهم في اليابان، والشيء الذي يبحثون عنه هو قدر دونابي الفخاري.

على الرغم من أن أفضل استخدام لقدور الدونابي يكون على لهب مباشر مثل موقد الغاز، إلا أن قدور دونابي التي يمكن استخدامها عند الطهي بالحث الكهربائي متوفرة أيضا.



قدر دونابي الفخاري، المصمم لشخص أو شخصين هو من أكثر الأواني مبيعا. بعد نضج الطعام، يمكن وضع القدر مباشرة على المائدة ليستخدم كطبق تقديم (© بيكستا)

من بين أنواع الفخار المستخدمة لهذه القدور، تحظى بانكوياكي وإيغاياكي من محافظة ميي، إلى جانب شيغاراكياكي من محافظة شيغا، بتقدير كبير. في قدر الدونابي، تُسخن المكونات ببطء، ما يعني أنها تطهى بالكامل. يتميز هذا النوع من القدور بقدرته الاستثنائية على الاحتفاظ بالحرارة، لذا يبقى الطعام ساخنا لفترة طويلة حتى بعد إزالته من الموقد. كما يضفي قدر الدونابي لمسة سحرية على مائدة الطعام.



يطبق حبر السومي ويمتص داخل الطلاء الزجاجي الخارجي المتشقق لإبراز النقوش. (© نومورا كازويوكي)

عند طهي الأرز، يوصى باستخدام قدر دونابي مصمم خصيصا بجدران سميكة، بدلا من قدر دونابي عادي. ترتفع درجة الحرارة ببطء، مع احتفاظ القدر بالحرارة لفترة طويلة بعد الغليان، ما يجعل الأرز جاهزا خلال دقائق. يوضح إيدا قائلا ”يستغرق طهي الأرز عشر دقائق، وعشر دقائق أخرى للتبخير. إنه سريع للغاية، والأرز المطهو في قدر دونابي يكون بالتأكيد مذاقه أفضل“.



قدر دونابي مصمم خصيصا لطهي الأرز. يعزز شكله المستدير توزيع الحرارة، ويتضمن غطاء داخليا لمزيد من الاحتفاظ بالحرارة والرطوبة (© نومورا كازويوكي)

متعدد وشائع الاستخدام

مقلاة يوكيهيرا هي نوع من قدور الطهي الخفيفة ذات المقبض الواحد، مزودة بفوهتين للسكب على الجانبين. بينما ترتفع جوانب القدور المستخدمة في الخارج بشكل مستقيم، فإن جوانب مقلاة يوكيهيرا تتسع إلى الخارج انطلاقا من قاعدة مستديرة. يساعد هذا التصميم على توليد تيارات حرارية، ويسمح للرطوبة بالتبخر بسهولة أكبر، ما يجعله مثاليا للطهي على نار هادئة. وما يجعل هذه المقلاة مميزة جدا هو سطحها المطرّق بنقوش ناتئة على طريقة تسوتشيمي، وهي علامات ناتجة عن الطرق المتكرر. وكما يشير إيدا قائلا ”طرق المعدن يقويه، ما يزيد من متانته. ومن المزايا الأخرى أن هذه النتوءات تزيد من مساحة السطح، ما يحسن توصيل الحرارة“.



مقلاة يوكيهيرا مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. صنعت في منطقة تسوبامي-سانجو في نيغاتا، وهي منطقة تشتهر بجودة صناعاتها المعدنية (© نومورا كازويوكي)

تتميز مقالي يوكيهيرا المصنوعة من النحاس أو الألومنيوم بتوصيل حراري أعلى، لذلك يمكن طهي الطعام بسرعة أكبر. كما تحظى المقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بشعبية كبيرة لسهولة تنظيفها. ويمكن استخدامها لسلق الخضراوات، وكذلك تحضير الرامن وحساء الميسو، لذلك ربما تكون المقلاة الأكثر استخداما في المطبخ الياباني.

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: قدر دونابي فخاري ومقلاة يوكيهيرا بسطح مطرّق بنقوش ناتئة على طريقة تسوتشيمي، © نومورا كازويوكي)